Türkiye Gazetesi

Yerli otomobil Togg'dan heyecanlandıran bir video daha geldi. 29 Ekim'de Gemlik'te bulunan fabrikanın açılmasıyla Togg seri üretime geçecek ve 2023'ün Mart ayında ilk yerli otomobiller satışa çıkacak. Geri sayım devam ederken Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından yeni açıklamalar ve görüntüler de geliyor.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg seri üretime gün sayıyor. Zaman daralırken yerli otomobil ile sürücülere en iyi performansın sunulması için farklı iklim ve yol koşullarına uygun testler yapılıyor. Togg, geçtiğimiz aylarda Güney Kutbuna gönderilerek zorlu kış şartlarında test edilmeye başlanmıştı. Şimdi ise Türkiye'deki yol ve iklim şartlarında testlere tabi tutuluyor. Üretilen ilk Togg'lar karayollarında test ediliyor.

TOGG YOLLARDA

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

"#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, Togg'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda 'güvenlik' vurgusu yapıldı. Bu arada, 29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

Togg'un fiyatına ilişkin resmi açıklama! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yerli otomobil Togg için yeni bir fiyat açıklamasında bulundu. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan şirket, fiyat iddialarına açıklık getirdi.

Yerli çip üretime hazırlanıyor... Togg için yola çıktı: Telefon gibi güncellenen yerli otomobil Pandemiyle birlikte tüm dünyada elektronik ve otomobil fiyatlarının yükselmesine, üretimlerin aksamasına yol açan çip krizine Türkiye’den yerli bir çözüm haberi geldi. Araştırmacı Armağan Ergün, İzmir’de kurduğu firmayla Türkiye’nin çip üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak istiyor.