Türkiye Gazetesi

Pandemi dönemiyle birlikte en çok değer artıran piyasalardan biri olan ikinci el otomobil sektörü, bugünlerde durgun piyasa sebebiyle sessizliğe büründü. Yüzde 10'a varan indirimlerin dahi piyasayı hareketlendirmediği sektörde durgunluğun sebebinin beklenen ÖTV indirimi ve yerli otomobil TOGG bekleyenlerinde alım yapmaktan kaçındıklarını belirtti.

"FİYATLARIN DÜŞMESİNE RAĞMEN DURGUNLU SÜRÜYOR"

İkinci el otomobilde dönemsel bir durgunluk olduğunu söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, ‘’Okulların açıldığı dönemde her sene bu aylarda durgunluk oluyor. Bunun yanında alıcıların ÖTV’de düşüş beklentisi var, vatandaşlar otomobilde fiyatların düşmesini bekliyor. Otomobil alırken kredi kullanımı aracın kasko bedelinin yarısına kadar sınırlandırılmıştı, araç alıcılarını olumsuz etkileyen bir durum. Fiyatlar yüzde 10-15 civarında düştü. Fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk sürüyor’’ dedi.

Genel olarak otomobil piyasasında daralma yaşandığını ifade eden Çiftçi, "Sıfır otomobillerde Ağustos ayından sonra bir daralma yaşandı. Avrupa’daki rakamlara bakarsak orada da daralma yaşandı. Çip krizi ve tedarik sorunu nedeniyle otomobil üreticileri de daralma yaşadı. Bu durum piyasalara yansıyor. Tedarik sorunu uzun süredir devam ediyor, piyasaların durgun olmasının sebepleri bunlar" diye konuştu.

"TOGG BEKLENTİSİ OLANLAR BEKLİYOR"

Elektrikli araçlar ile ilgili de bir beklenti oluştuğuna dikkat çeken Çiftçi, "Yerli otomobil TOGG’u bekleyen vatandaşlarımız var. TOGG’un 2023’ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağı duyurulmuştu. Otomobil piyasası bu yeni versiyon otomobillere doğru bir dönüşüm gerçekleştirecek. Türkiye bu dönüşüme üretici konumunda avantajlı bir şekilde giriyor" şeklinde konuştu.



Otomobilde piyasaların tekrar hareketleneceğini ifade eden Çiftçi, "Otomobil bir ihtiyaçtır, çeşitli etkenlerden dolayı alıcılar beklese bile tekrar alım ihtiyacı olacaktır. Piyasalar sürekli durgun olmayacaktır, önümüzdeki ay tekrar hareketlenmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

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