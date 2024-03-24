Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > T-Otomobil > Çipli hasta zihin gücü ile tweet attı

Çipli hasta zihin gücü ile tweet attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çipli hasta zihin gücü ile tweet attı

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elon Musk’ın beyin çipi Neuralink’i takan ilk insan Noland, sadece zihin gücünü kullanarak tweet attı. Noland paylaşımında “Twitter beni bot olduğumu düşündüğü için yasakladı. X ve Elon Musk, beni eski durumuma döndürdü” dedi.

Noland’ın paylaşımı yarı robot, yarı insan olarak tanımlanan “cyborg” tweet’i olarak yorumlandı. Neuralink’in ilk insanlı deneyinde yer alan ve belden aşağısı felçli olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh, daha önce de düşünce gücüyle satranç oynamıştı.

Neuralink teknolojisi, beynin hareket etme niyetini kontrol eden bir bölgesine beyin-bilgisayar arayüzü implantını cerrahi olarak yerleştirmek için bir robot kullanıyor. Sistem, dikiş makinesi benzeri bir robot tarafından beyne dikilen küçük esnek ipliklere bağlanan bir bilgisayar çipinden oluşuyor. Operasyonda robot, kafatasından küçük bir parça çıkarıyor, iplik benzeri elektrotları beynin belirli bölgelerine bağlıyor ve dikiyor. Geride ise sadece küçük bir yara izi kalıyor. Musk, uygulama işleminin sadece 30 dakika sürdüğünü, genel anestezi gerektirmediğini ve hastaların aynı gün evlerine dönebileceklerini söyledi.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye’nin otomobili için geri sayım başladı - T-OtomobilTürkiye’nin otomobili için geri sayım başladıElektrikliye dönüşüm motosiklette daha hızlı… - T-OtomobilElektrikliye dönüşüm motosiklette daha hızlı…Yeni Peugeot E-5008 7 koltukla tanıtıldı! İşte özellikleri - T-OtomobilYeni Peugeot E-5008 7 koltukla tanıtıldı29 dakikada yüzde 80 şarj! Yeni BMW iX2 eDrive20 satışa sunuldu - T-OtomobilYeni BMW iX2 eDrive20 satışa sunulduMotosiklet satışları rekor kırdı! Trafikte araç sayısı 30 milyona ulaştı - T-OtomobilTrafikte araç sayısı 30 milyona ulaştıTrafikte en “sinirli” yaş grubu 29-43 arası… - T-OtomobilTrafikte orta yaş aralığına dikkat!Ford Mustang Mach-E GT Türkiye’de - T-OtomobilFord Mustang Mach-E GT Türkiye’deİkinci elde fiyatlar hareketlendi, işte çok satan üç model - T-Otomobilİkinci elde fiyatlar hareketlendi! İşte en çok satan 3 modelElektrikli araçlara ilgi azalıyor mu? - T-OtomobilElektrikli araçlara ilgi azalıyor mu?Motobike İstanbul 2024 için geri sayım başladı…  - T-OtomobilMotobike İstanbul 2024 için geri sayım başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...