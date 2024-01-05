TOGG çekilişsiz satış ne zaman? TOGG çekilişsiz satışlar ne zaman başlayacak, nasıl alınır?

5 Ocak 2024 21:25 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 21:27

TOGG çekilişsiz satışı ne zaman başlayacak, ne kadar satılacak? TOGG otomobilleri bugüne kadar çekiliş ile satışı gerçekleştirilmişti. Artık TOGG sahiplerine çekiliş olmadan da ulaşabilecek. Peki, ne zaman? TOGG çekilişsiz satış ne zaman başlıyor, fiyatları merak ediliyor. İşte detaylar…

TOGG ÇEKİLİŞSİZ SATIŞ NE ZAMAN?

Çekilişsiz TOGG almak isteyen vatandaşlar için 20 Ocak itibarıyla sipariş ekranları açılacak. TOGG, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak.

TOGG 2024 SİPARİŞLERİ NE ZAMAN?

Togg, 2024 yılı için sipariş takvimini açıkladı. Togg’da bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek.

6-10 Ocak 2023 tarihinde yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyonlarını güncelleme imkanı sunulacak.

15-19 Ocak tarihleri arasında 2023 yılı nisan ayında yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara sipariş oluşturma önceliği verilecek.

TOGG DEĞİŞTİ Mİ?

Togg, 2024 üretim yılı T10X’lerdeki donanım versiyonları ve içeriklerinde önemli değişikliklere imza attı.

2024 yılında üretilen Togg T10X'ler standart 18 inç jantlara sahip olacak.

V1 donanım tipi Togg, T10X, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası gibi birçok özellik “teknoloji ve konfor” paketiyle sunulacak.

Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecekler.

Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1’de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren “kış paketi” ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunulacak.

Togg T10X'in dış renkleri, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alıyor.

Kullanıcılar, "Gemlik", "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" arasından bir seçim yapabilecek.

TOGG NE KADAR?

Togg T10X anahtar teslim fiyatları paketlerine göre 1 milyon 430 bin TL ile 1 milyon 820 bin TL arasında değişiyor.

Togg 2024 T10X fiyatları şu şekilde: