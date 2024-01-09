Togg sedan ilk defa CES'te tanıtılacak, işte canlı yayın linki

9 Ocak 2024 18:20 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 19:01

Las Vegas'ta 50 Türk firması ile birlikte yerini alan Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) bugün TSİ (Türkiye Saati İle) 22.00'de sedan modelini duyuracak. Togg'un sedan modeli ilk defa dünya sahnesinde görücüye çıkacak. Yerli otomobil markasının C-SUV modeli olan T10X ise önümüzdeki haftalarda genel satışa çıkacak.

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, bugün TSİ 22.00'de düzenlenecek etkinlikte tanıtım konuşmasını yapacak. Tanıtım, YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Öte yandan, 2023 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil markası olan Togg, yeni sedan modelinin silüetini CES 2024 öncesi sosyal medya kanalları üzerinden yayınladı. Togg'un paylaşımının ardından yeni modelin adı merak konusu haline geldi.

TOGG SEDAN MODELİNİN ADI NE?

Peki, Togg'un yayınladığı "sedan" paylaşımında yer alan "T10?" ne demek? Togg'un 2023 yılında piyasaya sürdüğü ilk modeli olan C-SUV aracın adı T10X iken, iddialara göre, Togg'un yeni sedan modeli ya "T10F" ya da "T10S" adını alacak.

Togg'un isimlendirme metoduna göre Togg sedanın adında "S" harfi olması bekleniyor. Ayrıca '10' sayısının kullanılması, sedanın C segment olacağını gösteriyor. Ancak bazı iddialara göre ise "T10F" adını alacak.

TOGG SEDAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Öte yandan, "Togg T10?" modelinin özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Togg'un piyasaya sürdüğü ilk aracı olan C-SUV segmentindeki T10X'ten daha güçlü menzil sunması beklenen sedan modelinin, 600 km/320 mil menzile sahip olması bekleniyor. Bu menzil farkının C segmentindeki spor sedan kasasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Bununla birlikte, sedan modeline T10X C-SUV'dan farklı olarak iki yeni renk seçeneği eklendi. Tasarım yönünden daha etkileyici ve modern olması için yerli otomobil markası sedan modeline kontrast çatı seçeneği dahil etti.

T10F / T10S modelinin kullanıcılar için daha fazla kişiselleştirme imkanı sunması bekleniyor.

Bu arada, Togg T10S'in konsept tasarımında aracın kapılarının tersine şekilde açılması büyük yankı uyandırmıştı. Seri üretim modelinde de aynı tasarımın yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

Togg sedan özellikleri neler? İşte teknik detaylar:

-600 km/320 mil menzil

-C segment spor sedan

-Kontrast çatı seçeneği

-12.3 inç sürücü ekranı

-29 inç multimedya ekranı

-8 inç dokunmatik kontrol paneli

-Araç içi sosyal kamera

-Yüksek hızlı mobil internet

-Kablosuz bağlantı

-Snapdragon işlemci

TOGG SEDAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon kanalındaki programda, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıkladı.

Sedan modelinin tanıtımı Togg'un YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Buradaki linkten ulaşabilirsiniz.