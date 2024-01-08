Togg'dan dikkat çeken paylaşım, sedan modelinin adı belli oldu mu?

8 Ocak 2024 12:20 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 12:22

Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili olmasının yanı sıra Avrupa'nın da doğuştan elektrikli ilk otomobil markası olan Togg, CES 2024'te yeni ürünlerini tanıtacak. 9-12 Ocak günleri arasında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek CES, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak biliniyor. Togg, 2022 ve 2023'te de katıldığı etkinlikte bu yıl sedan modelini sergilemeye hazırlanıyor.

Yerli otomobil markası, sosyal medyada yaptığı paylaşımla CES 2024'te sedan modelini tanıtacağını açıkladı.

Sosyal medyadaki paylaşımlara göre, Togg’un CES için geçtiğimiz yıllarda fuar alanını sanal olarak deneyimlemek isteyenler için oluşturduğu "dijital deneyim alanı" sayfası güncellendi. Burada sergilenecek aracın adı merak konusu oldu.

TOGG SEDAN MODELİNİN ADI NE?

Peki, Togg'un yayınladığı "sedan" paylaşımında yer alan "T10?" ne demek? Togg'un 2023 yılında piyasaya sürdüğü ilk modeli olan C-SUV aracın adı T10X iken, iddialara göre, Togg'un yeni sedan modeli ya "T10F" ya da "T10S" adını alacak.

Togg'un isimlendirme metoduna göre Togg sedanın adında "S" harfi olması bekleniyor. Ayrıca '10' sayısının kullanılması, sedanın C segment olacağını gösteriyor. Ancak bazı iddialara göre ise "T10F" adını alacak.

TOGG SEDAN MODELİNİN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan, "Togg T10?" modelinin özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Togg'un piyasaya sürdüğü ilk aracı olan C-SUV segmentindeki T10X'ten daha güçlü menzil sunması beklenen sedan modelinin, 600 km/320 mil menzile sahip olması bekleniyor. Bu menzil farkının C segmentindeki spor sedan kasasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Bununla birlikte, sedan modeline T10X C-SUV'dan farklı olarak iki yeni renk seçeneği eklendi. Tasarım yönünden daha etkileyici ve modern olması için yerli otomobil markası sedan modeline kontrast çatı seçeneği dahil etti.

T10F / T10S modelinin kullanıcılar için daha fazla kişiselleştirme imkanı sunması bekleniyor.

Bu arada, Togg T10S'in konsept tasarımında aracın kapılarının tersine şekilde açılması büyük yankı uyandırmıştı. Seri üretim modelinde de aynı tasarımın yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

Togg sedan özellikleri neler? İşte teknik detaylar:

-600 km/320 mil menzil

-C segment spor sedan

-Kontrast çatı seçeneği

-12.3 inç sürücü ekranı

-29 inç multimedya ekranı

-8 inç dokunmatik kontrol paneli

-Araç içi sosyal kamera

-Yüksek hızlı mobil internet

-Kablosuz bağlantı

-Snapdragon işlemci

TOGG SEDAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon kanalındaki programda, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıkladı.

Togg T10X modelinin Aralık sonu itibarıyla yaklaşık 20 bin kişiye teslim edildiği açıklanmıştı.