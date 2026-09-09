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T-Otomobil

Ultrand Türkiye’ye geldi: X5 870 bin TL’den, T08 1,99 milyon TL’den satışta

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Ultrand Türkiye’ye geldi: X5 870 bin TL’den, T08 1,99 milyon TL’den satışta

Türkiye otomotiv pazarına Çin’den yeni bir marka daha giriş yaptı. Ticari araç üreticisi Ultrand, X5 kamyonet ve T08 pick-up modellerini Türkiye’de satışa sundu. Markanın en uygun fiyatlı modeli 870 bin TL’den başlarken, araçlara 4 yıl veya 150 bin kilometre garanti veriliyor.

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Türkiye’de özellikle ticari araç pazarındaki rekabet yeni markaların katılımıyla büyümeyi sürdürüyor. Çin merkezli Ultrand, Uzak Doğu Ticari Araçlar A.Ş. distribütörlüğünde Türkiye pazarına giriş yaptı.

Marka ilk etapta iki farklı kullanıcı grubunu hedefleyen X5 ve T08 modellerini satışa sundu. X5 şehir içi yük taşımacılığı ve esnaf kullanımına odaklanırken, T08 ise 4x2 ve 4x4 seçenekleri olan çift kabinli pick-up olarak konumlandırıldı. Satış, servis, yedek parça ve garanti operasyonlarının Türkiye distribütörü tarafından yürütüleceği bildirildi.

Ultrand Türkiye’ye geldi: X5 870 bin TL’den, T08 1,99 milyon TL’den satışta
Başlık ResmiUltrand Türkiye’ye geldi: X5 870 bin TL’den, T08 1,99 milyon TL’den satışta

EN UCUZ MODEL 870 BİN TL

Ultrand'ın Türkiye'deki en uydun modeli X5 oldu. Tek kabinli ticari aracın tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı 870 bin TL olarak duyuruldu.

İki kişilik kabine sahip X5'te 1.298 cc hacminde benzinli motor yer alıyor. Motor 85 beygir güç ve 113 Nm tork üretirken, güç arka tekerleklere 5 ileri manuel şanzıman üzerinden veriliyor.

Şehir içi dağıtım ve küçük işletmelerin kullanımına yönelik hazırlanan aracın açık kasası 2.850 milimetre uzunluğunda. Güncel ürün bilgilerinde X5 için 1.200 kilogram taşıma kapasitesi ve 5 metreküplük yük hacmi belirtiliyor. Kasanın farklı yönlerden açılabilen yapısı da yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Aracın azami hızı 105 km/s olarak açıklanırken, benzinli motorun LPG ya da CNG ile kullanılmasına imkan sağlayan Bifuel ECO sistemi de isteğe bağlı olarak sunuluyor. Çift hava yastığı, ABS ve elektronik denge kontrolü ise güvenlik donanımları arasında yer alıyor.

Ultrand Türkiye’ye geldi: X5 870 bin TL’den, T08 1,99 milyon TL’den satışta
Başlık ResmiUltrand Türkiye’ye geldi: X5 870 bin TL’den, T08 1,99 milyon TL’den satışta

ARAZİ İÇİN 4X4 SEÇENEĞİ DE VAR

Markanın daha güçlü modeli T08 ise çift kabinli bir pick-up olarak Türkiye pazarında satışa sunuldu.

T08'in kaputunun altında 2,3 litrelik turbo dizel motor var. Motor 160 beygir güç ve 420 Nm tork üretirken, ZF imzalı 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

Model hem arkadan itişli 4x2 hem de dört tekerlekten çekişli 4x4 versiyonlarla satılıyor. Özellikle arazi kullanımına yönelik 4x4 Mountain versiyonunda BorgWarner dört tekerlekten çekiş sistemi, elektronik diferansiyel kilitleri ve farklı zeminlere yönelik 7 sürüş modu yer alıyor.

T08, 1.100 kilogram taşıma kapasitesinin yanı sıra frenli römorkla 3 tona dek çekme kapasitesi sunuyor. Kabinde ise 15,6 inçlik multimedya ekranı, dijital gösterge paneli, 360 derece çevre görüş sistemi, kablosuz telefon şarjı ve Apple CarPlay gibi özellikler bulunuyor.

Ultrand Türkiye’ye geldi: X5 870 bin TL’den, T08 1,99 milyon TL’den satışta
Başlık ResmiUltrand Türkiye’ye geldi: X5 870 bin TL’den, T08 1,99 milyon TL’den satışta

FİYATI 3,25 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Ultrand'ın Türkiye için açıkladığı fiyat listesine göre T08'in 4x2 Trail versiyonu siyah iç döşemeyle 1 milyon 990 bin TL, taba döşemeyle 2 milyon 150 bin TL fiyatla satılıyor.

4x4 çekiş sistemine sahip T08 Mountain'ın fiyatı ise 3 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. X5 Tek Kabin ise 870 bin TL ile markanın Türkiye'deki başlangıç modelini oluşturuyor.

4 YIL VEYA 150 BİN KİLOMETRE GARANTİ

Ultrand, Türkiye pazarında satışa çıkardığı X5 ve T08 modelleri için 4 yıl ya da 150 bin kilometre garanti veriyor.

Uzak Doğu Ticari Araçlar Genel Müdürü Barış Özkan da markanın özellikle pick-up ve şehir içi taşımacılık pazarında erişilebilir fiyatlı alternatifler sunmayı hedeflediğini bildirirken, uzun garanti süresinin ürünlere duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti.

Ultrand Türkiye fiyatları

ModelVersiyonFiyat
X5Tek Kabin870.000 TL
T084x2 Trail - Siyah1.990.000 TL
T084x2 Trail - Taba2.150.000 TL
T084x4 Mountain3.250.000 TL
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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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