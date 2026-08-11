Al Baraka Grup CEO'su Amor, Forbes listesine girdi

Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkanı ve Al Baraka Grup Üst Yöneticisi (CEO) Houssem Ben Haj Amor, Forbes Middle East tarafından hazırlanan "Orta Doğu'nun En İyi 100 CEO'su 2026" listesinde yer aldı.

Forbes Middle East, Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkanı ve Al Baraka Grup Üst Yöneticisi (CEO) Houssem Ben Haj Amor'u bölgesel ekonomiye yön veren etkili liderlerin bulunduğu listeye dahil etti.

Söz konusu listede yer almak, Amor'un grup bünyesinde hayata geçirdiği stratejik dönüşümün ve elde edilen başarıların yansıması niteliği taşıyor. Albaraka Türk'ün bağlı olduğu Bahreyn merkezli Al Baraka Grup, Amor'un vizyonuyla stratejik hedeflerini hayata geçirmeye ve küresel pazarlardaki konumunu pekiştirmeye devam ediyor.

Pek çok ülkede ivme yakalayan Al Baraka Grup, Amor'un liderliğinde geniş coğrafi ağının sağladığı avantajları değerlendirerek, sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye odaklanıyor. Söz konusu stratejik yapının güçlü sütunlarından biri konumundaki Albaraka Türk, grubun dijitalleşme, sürdürülebilir finans ve yenilikçi katılım bankacılığı çözümlerindeki rolüne katkı sunuyor.

Amor liderliğinde iştirak bankaları arasındaki koordinasyonun sıkılaştırılması, kurumsal dönüşüm hamlelerinin hızlandırılması ve gelir yapısının çeşitlendirilmesi yönünde adımlar atan Al Baraka Grup, katılım bankacılığı ve finansal hizmetler alanında değişen müşteri beklentilerine yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edecek.