Altında ‘merkez’ harekâtı! Çin durmadı, Türkiye de listede

Dünya Altın Konseyi verilerine göre ağustosta merkez bankaları 39 ton altın aldı. 2026'nın ilk sekiz ayında bildirilen toplam alım 170 tona ulaştı. Çin, Özbekistan ve Polonya alımlarda öne çıkarken, Türkiye de aylık bazda net alıcı konumuna geçti. Ağustos ayındaki tablo, altının rezerv çeşitlendirme stratejilerindeki önemini koruduğuna işaret etti.

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Küresel merkez bankalarının altın talebi ağustos ayında da istikrarlı şekilde devam etti. Rezerv çeşitlendirmesi başta olmak üzere çeşitli sebeplerle altına yönelen merkez bankaları; ons fiyatının yüzde 10 prim yaptığı söz konusu ayda 39 ton net alım yaptı. Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan verilere göre 2026’nın Ocak-Ağustos dönemindeki toplam alımlar ise 170 tonu buldu.

ÇİN’DEN 22 AYLIK SERİ

Çin Halk Bankası, ağustos ayında rezervlerine 20 ton altın ekledi. Böylece Çin'in altın alım serisi 22. aya taşındı. Yıl başından bu yana 80 ton altın alan Çin, bu dönemde Polonya'nın ardından en fazla alım yapan ikinci merkez bankası oldu. Çin'in resmi altın rezervleri yaklaşık 2 bin 387 tona ulaşırken, altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 9 seviyesinde bulunuyor.

Polonya ise ağustos ayında 8 ton alım gerçekleştirdi. Ülkenin yıl başından bu yana altın alımı 98 tona ulaşırken, toplam altın rezervi yaklaşık 648 ton oldu. Polonya'nın uzun vadeli hedefi ise 700 ton.

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ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN

Özbekistan Merkez Bankası, ağustosta 8 ton altın satın aldı. Böylece yıl başından bu yana alım miktarı 50 tona yaklaşırken, ülkenin altın rezervleri yaklaşık 439 tona çıktı. Altının toplam rezervler içindeki payı ise yüzde 90 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.

Kazakistan Merkez Bankası da ağustosta 7 ton altın aldı. Yıl başından bu yana toplam alım yaklaşık 36 tona ulaşırken, ülkenin altın rezervleri 377 ton seviyesine çıktı. Altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 79'a yükseldi.

ÇEKYA VE TÜRKİYE

Çek Ulusal Bankası uzun vadeli birikim stratejisini sürdüren merkez bankaları arasında yer aldı. Ağustosta 2 ton altın alan banka, böylece 42 aydır kesintisiz şekilde alım gerçekleştirmiş oldu. Çekya'nın yıl başından bu yana altın alımı 14 tona ulaşırken, rezervleri 86 tona çıktı. Altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 7 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da ağustos ayında 3 ton altın alımı yaptı.

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ALTIN SATANLAR

Alımların yanında bazı merkez bankalarının satışları da devam etti. Rusya Merkez Bankası, ağustos ayında 6 ton daha altın satarak yıl başından bu yana toplam satışını 56 tona çıkardı. Rusya'nın toplam altın rezervi yaklaşık 2 bin 271 ton seviyesinde bulunuyor. Ürdün Merkez Bankası ağustosta 3 ton altın sattı. Buna rağmen ülke yıl başından bu yana net bazda 2 ton alıcı konumunda. Ürdün'ün altın rezervi 75 tona ulaştı.

Ağustos ayındaki tablo, merkez bankalarının altın talebinin kısa vadeli fiyat hareketlerinden bağımsız olarak devam ettiğini gösterdi. Özellikle Çin, Polonya, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerin düzenli alımları, altının merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejilerindeki önemini koruduğuna işaret etti.