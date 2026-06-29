Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yeni haftaya 14.321 puandan başlangıç yaparken; analistler 14.250 seviyesinin kritik olduğunu, bu seviye üzerinde kalıcılık halinde yeniden 15 bin hedefinin gündeme gelebileceğini aktarıyor. Bu arada aracı kurumlar tarafından en çok beğenilen 10 hisse de belli oldu. Son 3 aylık döneme bakıldığında öne çıkarılan 10 hissenin 4’ünün banka olması dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yeni haftaya %0,33 primle 14.321 puandan başlangıç yaptı. Orta Doğu’daki ateşkes süreci son gelişmelerle test edilirken, piyasanın iyimser beklentilerini koruma çabası öne çıkıyor.

Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Gelinen seviyeler itibarıyla endekste tepki alımlarının öne çıkabileceğini, olumlu tondaki jeopolitik ve makro haber akışlarının daha güçlü fiyatlama etkisi oluşturabileceğini düşünüyoruz” denildi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Teknik olarak 14.250 seviyesine dikkat çekilen analizde, “Bu seviye üzerinde kalıcılık korunduğu müddetçe, yeniden 14.900-15.000 direnç bandının test edilmesi, bekliyoruz. Özellikle 14.900-15.000 bandının yeniden aşılması, kısa vadeli momentumun güç kazanması açısından önemli olacaktır. Buna karşılık haber akışı kaynaklı satış baskısının derinleşmesi ve 14.250 seviyesinin altına inilmesi halinde düzeltmenin teknik olarak 13.650 seviyesine doğru derinleşmesi mümkün görünüyor” yorumu paylaşıldı.

En çok beğenilen 10 hisse! Listede 4 banka var…

HAFTANIN VERİ GÜNDEMİ

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de “Yeni haftada yurt içinde veri gündemi yoğunlaşıyor. Özellikle büyüme ve enflasyon görünümüne ilişkin öncü göstergeler yakından takip edilecek. Salı günü açıklanacak işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi verileri ekonominin genel görünümü açısından öne çıkıyor. Haftanın en kritik verisi olan cuma günkü TÜFE ve ÜFE rakamları da enflasyon görünümüne ilişkin beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olacak” ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK ÖNERİLEN 10 HİSSE

Bu arada Matriks Haber tarafından yapılan bir araştırmaya göre, aracı kurumlar tarafından 19 Haziran itibarıyla son 3 ayda en çok önerilen 10 hisse de belli oldu. Buna göre Akbank (AKBNK), 18 farklı kurumun öneri listesinde yer alarak birinci sırada konumlandı.

Onu 17 kurum önerisiyle Turkcell (TCELL) takip etti. Ford Otosan (FROTO) ve Migros (MGROS) 15'er öneri ile ilk 5’e girdi. TAV Havalimanları (TAVHL), Garanti BBVA (GARAN), Türk Telekom (TTKOM) ve Türk Hava Yolları (THYAO) ise 14'er kurumun listesine girdi. Yapı Kredi (YKBNK) ve İş Bankası (ISCTR) 13'er öneri ile ne çıkan hisseler arasında görüldü.