Enflasyonu yenen 5 il! Büyükşehirler listede yok
Ekim 2026 itibarıyla konut fiyatları yıllık bazda 81 ilin tamamında arttı. Ancak yalnızca 5 şehirdeki yükseliş, yüzde 29,77 olarak açıklanan yıllık TÜFE oranını geride bıraktı.
Şırnak yüzde 38,25 ile ilk sırada yer alırken İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarındaki artış enflasyonun altında kaldı. Metrekare fiyatlarında ise Muğla ve İstanbul ilk sıralardaki yerini korudu. Kilis, en ucuz il olarak öne çıktı…
Türkiye genelinde konut fiyatları artmaya devam ederken, iller arasındaki getiri farkı da dikkat çekiyor. Endeksa'nın Ekim 2026 verilerine göre, Türkiye'de daire nitelikli konutların metrekare satış fiyatı yıllık bazda 81 ilin tamamında yükseldi.
Ancak artışlar enflasyon karşısında aynı performansı göstermedi.
Dün açıklanan enflasyon verilerine göre ekimde yıllık TÜFE yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. Endeksa verileri, yalnızca 5 ilde konut fiyatlarındaki artışın bu seviyeyi aşabildiğini gösterdi.
ŞIRNAK VE BİNGÖL ZİRVEDE
Yıllık konut fiyat artışında ilk sırayı yüzde 38,25 ile Şırnak aldı. Bu ili yüzde 34,50 ile Bingöl, yüzde 31,20 ile Kırıkkale, yüzde 30,83 ile Bartın ve yüzde 29,96 ile Rize takip etti.
Böylece söz konusu 5 ilde konut fiyatları yıllık enflasyonun üzerinde artış gösterdi.
Özellikle Şırnak ve Bingöl'deki yükselişler dikkat çekti. Şırnak'ta metrekare satış fiyatı 29 bin 769 TL, Bingöl'de ise 32 bin 739 TL olarak hesaplandı. Her iki şehirde de yıllık fiyat artışı TÜFE'nin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.
3 BÜYÜKŞEHİRDE REEL KAYIP
Türkiye'nin üç büyükşehrinde ise konut fiyatlarındaki artış enflasyonun gerisinde kaldı. Ekim 2026 itibarıyla İstanbul'da yıllık fiyat artışı yüzde 27,76 olurken, Ankara'da yüzde 26,64, İzmir'de ise yüzde 19,43 olarak gerçekleşti.
Metrekare satış fiyatı İstanbul'da 68 bin 924 TL, Ankara'da 40 bin 444 TL ve İzmir'de 51 bin 574 TL seviyesinde ölçüldü. Buna göre İstanbul'da konut fiyatlarındaki artış enflasyonun 2,01 puan, Ankara'da 3,13 puan, İzmir'de ise 10,34 puan altında kaldı.
Özellikle İzmir'de nominal fiyat artışının enflasyonun oldukça gerisinde kalması dikkat çekti.
EN DÜŞÜK ARTIŞ KİLİS'TE
Yıllık fiyat artışının en düşük gerçekleştiği illerin ise Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alması dikkat çekti. Ağrı yüzde 12,29'luk artışla en düşük beşinci performansı gösterirken, Hatay'da yıllık yükseliş yüzde 12,26 oldu.
Çanakkale yüzde 11,93, Aydın yüzde 10,23 ve Kilis yüzde 8 ile listenin son sıralarında yer aldı. Böylece Kilis, Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de konut fiyatlarının yıllık bazda en az yükseldiği il oldu.
EN PAHALI 5 İL
Endeksa verilerine göre Ekim 2026'da (sadece daire nitelikle konutlarda) metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu 5 il şöyle sıralandı:
1- Muğla: 71 bin 767 TL
2- İstanbul: 68 bin 924 TL
3- Antalya: 55 bin 64 TL
4- Çanakkale: 52 bin 549 TL
5- İzmir: 51 bin 574 TL
Muğla, metrekare başına 71 bin 767 TL ile Türkiye'nin en pahalı konut piyasası olmayı sürdürdü. İstanbul ikinci sırada yer alırken Antalya, Çanakkale ve İzmir de 50 bin TL sınırının üzerinde metrekare fiyatlarına sahip iller olarak öne çıktı.
EN UCUZ KONUT KİLİS'TE
Ekim ayında Türkiye'nin en uygun 5 konut piyasası ise şöyle oluştu:
1- Kilis: 17 bin 447 TL
2- Ağrı: 21 bin 959 TL
3- Osmaniye: 22 bin 162 TL
4- Malatya: 22 bin 998 TL
5- Hakkâri: 23 bin 426 TL
Verilere göre; Muğla'da bir metrekare konutun satış fiyatı, Kilis'teki fiyatın yaklaşık 4,1 katına ulaştı. İller arasındaki fiyat farklılıklarında ekonomik gelişmişlik düzeyi, istihdam olanakları, gelir seviyesi, nüfus hareketleri ve konut talebi gibi unsurlar etkili oluyor.
Muğla, İstanbul, Antalya ve İzmir gibi ekonomik faaliyetlerin, turizmin ve hizmet sektörünün yoğunlaştığı şehirlerde konut talebi ve arsa maliyetleri fiyatları yukarı taşıyabiliyor.
ORTALAMA FİYAT 42 BİN TL'Yİ AŞTI
Öte yandan Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde daire nitelikli konutların ortalama metrekare satış fiyatı da Ekim 2026 itibarıyla 42 bin 134 TL'ye yükseldi. Söz konusu rakam bir önceki ay 41 bin 529 TL seviyesinde bulunuyordu.
Böylece Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı bir ayda yüzde 1,46 artış gösterdi. Bu artış, ekimde yüzde 2,58 olan aylık TÜFE’nin de oldukça gerisinde kaldı.