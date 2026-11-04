Enflasyonu yenen 5 il! Büyükşehirler listede yok

ŞIRNAK VE BİNGÖL ZİRVEDE

Yıllık konut fiyat artışında ilk sırayı yüzde 38,25 ile Şırnak aldı. Bu ili yüzde 34,50 ile Bingöl, yüzde 31,20 ile Kırıkkale, yüzde 30,83 ile Bartın ve yüzde 29,96 ile Rize takip etti.

Böylece söz konusu 5 ilde konut fiyatları yıllık enflasyonun üzerinde artış gösterdi.

Özellikle Şırnak ve Bingöl'deki yükselişler dikkat çekti. Şırnak'ta metrekare satış fiyatı 29 bin 769 TL, Bingöl'de ise 32 bin 739 TL olarak hesaplandı. Her iki şehirde de yıllık fiyat artışı TÜFE'nin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.