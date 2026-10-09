AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına yönelik 9 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını açıkladı. Teklifte, belirlenen koşullar çerçevesinde kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılması öngörülüyor. Güler, süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağını, ödemelerin fonların kendi varlıklarından karşılanacağını vurguladı.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin hazırlanan kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı.

Düzenlemenin yatırımcıların ortak menfaatlerini gözeten, adil ve şeffaf bir tasfiye süreci oluşturmayı amaçladığını belirten Güler, sermaye piyasalarının güvenilirliği, yatırımcı haklarının korunması ve hukukun üstünlüğünün temel öncelikleri olduğunu söyledi.

DÜZENLEME HANGİ FONLARI KAPSAYACAK?

Güler, teklifin sermaye piyasaları için genel veya sürekli bir tasfiye sistemi getirmediğini vurguladı.

Düzenlemenin, yalnızca SPK’nin 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen ve kanunun yayımlandığı tarihte tasfiyesi tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsayacağını belirten Güler, bunun geçici ve istisnai bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Fon tasfiyesi kanun teklifi Meclis'te! 1 milyon TL ara ödeme yapılacak

Tasfiye halindeki 131 fonun, sistemdeki toplam fon sayısının yüzde 4,6’sını oluşturduğunu aktaran Güler, bu fonların toplam portföy büyüklüğünün ise hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4’üne karşılık geldiğini söyledi. Sorunun fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşandığını belirten Güler, buna rağmen sürecin kararlılıkla takip edileceğini kaydetti.

“HİÇBİR ŞEKİLDE KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAKTIR”

Güler, tasfiye sürecinde Hazine’den katkı sağlanmayacağını ve kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı:

“Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir.”

Fonların mevcut teminatları, menkul ve gayrimenkulleri ile hisse senedi ve tahvil gibi varlıklarının tasfiye kapsamında değerlendirileceğini belirten Güler, sürecin fonların kendi varlıkları üzerinden yürütüleceğini ifade etti.

Fon tasfiyesi kanun teklifi Meclis'te! 1 milyon TL ara ödeme yapılacak

KİŞİ BAŞINA EN FAZLA 1 MİLYON LİRA ARA ÖDEME

Teklifin dördüncü maddesinde, fon varlıklarının tamamı henüz nakde dönüştürülmeden yatırımcılara ara ödeme yapılabilmesine imkân tanındığını açıklayan Güler, ödeme hesabında fon pay sahibinin fiilî nakit giriş ve çıkışlarına dayanan net yatırım tutarının esas alınacağını bildirdi.

Belirlenen koşullarla kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme öngörüldüğünü söyleyen Güler, bu tutarın niteliğine ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai tazminat vaadi değildir.

Fon tasfiyesi kanun teklifi Meclis'te! 1 milyon TL ara ödeme yapılacak

Kanun teklifindeki temel başlıkların özeti ise şöyle;

Madde No Düzenleme Başlığı / Açıklama 1 Belirli fonlara özel geçici düzenleme 2 Kamu kaynağı kullanılmayacak 3 Gerçek varlıklar ve hak sahipleri belirlenecek 4 Varlıkların değer kaybıyla satılması önlenecek 5 Kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme 6 Sorumlular için TMSF aracılığıyla tahsilat 7 El konulan varlıkların fonlara iadesi 8 Olağan dışı kazançlar için gönüllü iade 9 Suç işleyenler ödeme imkânından yararlanamayacak

FONLARIN GERÇEK VARLIKLARI VE HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

Tasfiye işlemlerinin SPK’nin sıkı gözetim ve denetimi altında yürütülmesinin öngörüldüğünü aktaran Güler, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarının birbiriyle uyumlu hale getirileceğini söyledi.

Bu yolla her fonun gerçek mal varlığı ile hak sahiplerinin tek tek ve şeffaf biçimde belirlenmesinin amaçlandığını kaydeden Güler, varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde satılması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

HUKUKA AYKIRI ÇIKARILAN VARLIKLAR İÇİN TAHSİLAT DÜZENLEMESİ

Güler, fon mal varlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması için özel hükümler öngörüldüğünü açıkladı.

Fonun kurucusu olan portföy yönetim şirketinin sorumluluğunun esas alınacağını belirten Güler, tahsilatın bu şirketten sağlanamaması halinde sorumluluğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere de başvurulabileceğini söyledi.

SPK tarafından tespit edilen tutarların takip ve tahsilinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülmesinin öngörüldüğünü aktaran Güler, bu süreçte 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağını ifade etti.

Fon tasfiyesi kanun teklifi Meclis'te! 1 milyon TL ara ödeme yapılacak

GERİ KAZANILAN TUTARLAR AYRI HESAPLARDA İZLENECEK

Teklifte, ceza soruşturmalarında el konulan veya yargılama sonucunda müsadere edilen, ilgili fonla bağlantısı hukuken belirlenen mal varlıklarının fonlara iadesine yönelik düzenleme de bulunuyor.

Güler’in açıklamasına göre geri kazanılan tutarlar, TMSF nezdinde her fon için ayrı hesaplarda izlenecek. Bu kaynaklar yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ve fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacak. Tasfiye tamamlandıktan sonra elde edilen tutarlar da belirlenen usulle yatırımcılara ulaştırılacak.

OLAĞAN DIŞI KAZANÇLAR İÇİN GÖNÜLLÜ İADE İMKÂNI

Güler, gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak veya suni fiyatlandırılmış paylardan olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç sağlayanlar için de düzenleme hazırlandığını söyledi.

Bu kişilerin, objektif emsal getiriyi aşan tutarları açılacak özel hesaplara gönüllü olarak iade edebilmelerine yasal zemin oluşturulacağını belirten Güler, piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimali fiillerini işleyenlerle bu kişilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumların ise kanunun sağladığı ödeme imkânlarından yararlanamayacağını vurguladı.

ÖNCE KOMİSYONDA, ARDINDAN GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK

Güler, teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin planlandığını açıkladı. Görüşmelerin çarşamba veya perşembe günü yapılabileceğini belirten Güler, takvimin komisyon başkanlığınca belirleneceğini söyledi. Teklifin komisyon sürecinin ardından ilerleyen haftalarda TBMM Genel Kurulu gündemine getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi.