Piyasada eylülde 3 gündem! Takip listesindeki 5 hisse açıklandı

Piyasalarda eylül başlarken; ağustos TÜFE verisi (3 Eylül), Orta Vadeli Program (7 Eylül) ve TCMB’nin PPK kararı (10 Eylül) önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. GCM Yatırım tarafından yayımlanan eylül ayı strateji raporunda söz konusu 3 gelişmenin piyasaların yılın son çeyreğindeki rotasını belirleyebileceğine dikkat çekildi. Endeks için döviz bazında senaryolara yer verilen raporda, eylülde teknik takipteki 5 hisse de açıklandı.

Piyasalarda eylül başlarken, ekonomik takvimde yeni ayın ilk yarısında 3 gündem maddesi öne çıkıyor.

GCM Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Ağustos ayına ilişkin TÜFE verisi (3 Eylül), Orta Vadeli Program (7 Eylül) ve TCMB’nin PPK kararı (10 Eylül) yurt içi piyasaların yılın son çeyreğindeki rotasını belirleyebilir. Bu üç kritik gelişme, piyasa davranışlarını anlamlandırabilmek adına birbirini besleyen ve dezenflasyon sürecinin kararlılığını test edebilecek bütüncül bir makro çerçeveye işaret edebilir” değerlendirmesinde bulunuldu.

ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM

Eylül Ayı Piyasa Stratejisini yayımlayan GCM Yatırım’ın analizinde “TCMB’nin 23 Ağustos itibarıyla 1 hafta vadeli repo ihalelerine geri dönmesi, önemli bir değişimin habercisidir. Mart ayından bu yana ara verilen repo ihaleleri sebebiyle %40 seviyesinde (faiz koridorunun üst bandı) oluşan fonlama maliyeti, bu adımla birlikte yeniden politika faizi olan %37,00 patikasına çekilmiştir” denildi.

RİSKLER VE FIRSATLAR

Beklenti altında kalabilecek bir Ağustos TÜFE verisi ve piyasa rasyonalitesine yakın OVP hedefleri halinde TCMB’nin de aksiyon kabiliyetinin artabileceği savunulan analizde “Jeopolitik risk teması ile dirençli petrol fiyatı ve aylık enflasyon sonuçlarının katı görünüm sunmaya devam etmesi durumunda ise temkinli duruşun sürmesi kaçınılmaz olacaktır” ifadelerine yer verildi.

10 Eylül PPK toplantısında karar metninde verilecek mesajların da önemli olduğu aktarılan analizde, borsa beklentilerine de yer verildi.

Piyasada eylülde 3 gündem! Takip listesindeki 5 hisse açıklandı

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Döviz bazlı endeks görünümüne dikkat çekilen analizde, “Yükseliş trendinin ana tabanı olarak takip ettiğimiz 52 ve 104 haftalık üstel hareketli ortalamalar (282 dolar-292 dolar bölgesi) önemini korurken, endeks, bu göstergeler üzerinde Mayıs 2024 zirvesine (345 dolar) doğru ivmesini sürdürebilir. Bu noktada yolculuğun teyit kazanması için özellikle 307 dolar seviyesi üzerindeki kalıcı hareketlere ihtiyaç var” yorumu paylaşıldı.

BİST 100 endeksi ağustos ayını 297,10 dolardan tamamladı.

Piyasada eylülde 3 gündem! Takip listesindeki 5 hisse açıklandı

ÖNE ÇIKABİLECEK HİSSELER

GCM Yatırım’ın analizinde; yerel ve global gelişmelere hızlı şekilde adapte olabilecek, büyüme potansiyeli olan, teknik göstergelerle uyumlu, portföy şirketlerinin de kısa vadeli seçimlerinde etkin rol oynayabilecek şirketlerin ön plana çıkabileceği belirtildi.

Bu kapsamda eylülde teknik açıdan takip edilebilecek 5 hisse AKBNK, ENKAI, TAHVL, ANSGR ve DOHOL olarak gösterildi.

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