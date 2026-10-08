Yatırımcı hangi hisselerde? Borsada ‘ilk 10’ listesi belli oldu

Borsa İstanbul’da fon piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan düşüş de satış baskısını artırdı. BİST 100 dünkü işlemlerde yüzde 2 geriledi ve 12.122’den kapanış yaptı. Banka hisselerinin ise “faiz indirimi” beklentileri sebebiyle daha dirençli kaldığı görüldü. Bu arada borsada yatırımcı sayısı en yüksek hisseler de belli oldu. İlk 10’da BİST 30 ağırlığı dikkat çekti.

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Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 7 Ekim Çarşamba işlemlerinde yüzde 2,03 değer kaybetti ve 12.122,94 puana geriledi. Günlük işlem hacmi ise 113,5 milyar TL oldu. Fon piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, son günlerde küresel tarafta da risk iştahında yaşanan düşüşün iç piyasalara yansımaları izleniyor.

Brent petrolün 100 doların üzerinde tutunması ve Orta Doğu kaynaklı arz endişelerinin artması, küresel enflasyonist baskıları canlı tutarak tahvil faizlerinde yükselişi tetikliyor. Petrol fiyatının güçlü görünümü enerji ithalatçısı Türkiye'nin cari denge ve enflasyon gelişmeleri açısından riskleri gündemde tutuyor.

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BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, BİST 100’de eylül ayının son işlem gününde test edilen 11.926 seviyesinden başlayan tepki hareketinin ilk denemede 12.500 direncine takıldığına dikkat çekiyor. 50 günlük ortalamanın 13.675’e gerilediğini, 200 günlük ortalamanın ise 13.725’te bulunduğunu belirten analistler “Bu görünüm teknik olarak baskıya işaret ediyor. BİST 100’de 12.000 psikolojik destek ve 11.900 teknik destek olarak önemini koruyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

BANKALAR AYRIŞTI

Bu arada dünkü işlemlerde bankacılık endeksinin (XBANK) yüzde 0,16 gibi çok daha sınırlı bir düşüş göstererek pozitif ayrışması da dikkat çekti. Analistler, tahminlerin altında kalan TÜFE verisinin ardından TCMB’de 22 Ekim’de faiz indirimi beklentisinin yükseldiğine dikkat çekerek, banka hisselerinin bu sebeple daha dirençli kaldığı öngörüsünde bulunuyor.

YATIRIMCI SAYISI YÜKSEK HİSSELER

Öte yandan Gedik Yatırım tarafından paylaşılan bir analizde, borsada yatırımcı sayısı en yüksek 10 hisse açıklandı. 6 Ekim verileri dikkate alınarak yapılan araştırmaya göre liste şöyle oluştu:

Sıra Hisse Kodu Şirket Adı Yatırımcı Sayısı 1 THYAO Türk Hava Yolları 801.254 2 TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri 781.416 3 SASA Sasa Polyester 713.502 4 ASELS Aselsan 659.707 5 ISCTR Türkiye İş Bankası 514.148 6 HEKTS Hektaş 496.347 7 SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 447.252 8 PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 408.778 9 ALTNY Altınay Savunma 383.858 10 EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 357.287

Listede yer alan hisselerden TUPRS, bu yıl yaklaşık yüzde 118 ve ASELS yüzde 62 primle öne çıktı. SASA ise yıl başından itibaren yüzde 31 değer kaybı ile en çok düşen hisse oldu.

TUPRS, EREGL, ASELS ve ISCTR gibi hisselerde “kurumsal yatırımcı” ağırlığı yüzde 66 ve üzerinde gerçekleşti. Bu durum, söz konusu şirketlerin uzun vadeli fonlar ve profesyonel portföyler tarafından daha fazla tercih edildiğini de gösterdi.

Önemli Uyarı: Bu içerik, aracı kurum raporlarından ve piyasada gerçekleşen işlemlerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.