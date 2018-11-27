Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil: Bölgede şu anda rasat yapılmıyor. Gökyüzü incelensin, rasat yapılsın istiyoruz. Bunun için de ilçedeki tarihi kalıntılara yakın bir bölgeye yaklaşık 100 metrekarelik bir alana gözlem evi yapılacak. Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal ise, “Harran, antik dönemde bilim ve astronominin merkeziydi, dolayısıyla bilimin o eski görkemli günlerindeki gibi durumla karşılaşacağımız için gözlemevinin buraya yapılması bizi sevindirdi. Harran’da astronominin gökyüzünün, yıldızların ve astronominin incelenmesi araştırılması 6 bin yıl öncesine dayanıyor” açıklamasını yaptı.