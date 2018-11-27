GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil: Bölgede şu anda rasat yapılmıyor. Gökyüzü incelensin, rasat yapılsın istiyoruz. Bunun için de ilçedeki tarihi kalıntılara yakın bir bölgeye yaklaşık 100 metrekarelik bir alana gözlem evi yapılacak. Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal ise, “Harran, antik dönemde bilim ve astronominin merkeziydi, dolayısıyla bilimin o eski görkemli günlerindeki gibi durumla karşılaşacağımız için gözlemevinin buraya yapılması bizi sevindirdi. Harran’da astronominin gökyüzünün, yıldızların ve astronominin incelenmesi araştırılması 6 bin yıl öncesine dayanıyor” açıklamasını yaptı.
Harran’da 6 bin yıl önceki gibi yıldızları izleyeceğiz
27.11.2018 - 02:27 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 02:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın gelmiş geçmiş en bilinen astronomlarından biri olarak kabul edilen Battani’nin gökyüzü araştırmaları yaptığı ve “dünyada ilk gözlem yapılan” mekânlar arasında yer alan Şanlıurfa’nın Harran ilçesine, geçmişteki ününe yakışır bir gözlemevi yapılıyor.
Etiketler : harran,gözlem,
590540 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/590540.aspx
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