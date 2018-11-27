Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Derneğin Proje Koordinatörü Ali Coşan, proje kapsamında 35 yaş üstü kişilere internet eğitimleri verdiklerini belirterek, “E-devlet’teki uygulamaları, online hizmetleri anlatıyoruz. E-ticaret uygulamalarında kadınların el emeklerini nasıl satabileceklerinden bahsediyoruz. Basit olarak düşünürsek; bir hastanede nasıl randevu alacaklarını ya da süresi biten ilaçlara nasıl bakabileceklerini anlatıyoruz. İnternetle Hayat Kolay Projesi kapsamında şu an Türkiye genelinde eğitimlerimiz 81 ilde devam ediyor. Bu 81 il kapsamında 43 bin bireye eğitim verdik” dedi. Çarşı esnafından Nurcan Yücar handaki dükkanında ve internetten havlu satışı yaptığını belirtirken Büşra Ekin de el emeği göz nuru ürünlerini sosyal paylaşım sitelerinde satışa koydu.