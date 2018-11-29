Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram, görme engelli bireylere yapay zeka yardımıyla fotoğraf okuyacağını müjdeledi. Geliştirilen yapay zeka yardımıyla birlikte, sosyal medya devi ekran okuyucusu ve nesne tanımlama teknolojisi sayesinde görme engelli insanların platfrom üzerinde gezinmesi oldukça kolay bir hale getirilecek.

Söz konusu bu durum için iki farklı özellik ekleyen platform, her türlü kullanıcısı için yenlikler sunmaya devam ediyor. Daha önceden Facebook üzerinde görme engelli kullanıcılara sunulan bu özellikler şimdi ise Instagram kullanıcılarına sunulmuş durumda.

Uygulamaya gelen bu özellik sayesinde fotoğraflarına açıklama ekleyen kullanıcıların açıklamaları ekran okuyucusu yardımıyla okunabilecek. Popüler sosyal medya platformu ise bu özelliğin hem ana sayfada, hem profil sayfalarında, hem de keşfet kısmından kullanılabilmesine de olanak sağlayacak.

Eğer kullanıcılar paylaşımlarında herhangi bir açıklamaya yer vermemişse, yapay zeka devreye girecek. Burada da ise ekran okuyucusu yerine, nesne tanıma teknolojisi fotoğraftaki ayrıntıları görme engelli kullanıcılara betimleyecek.

Böylece nesne tanıma teknolojisi tarafından algılanan nesneler, ekran okuyucusu sayesinde kullanıcılara yüksek sesli bir şekilde okunacak. (shiftdelete)