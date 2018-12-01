Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal ağ Instagram, platformdaki 'Hikayeleri' (Stories) yalnızca belli bir grup ile paylaşmayı sağlayan 'Yakın Arkadaşlar' (Close Friends) özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Instagram’dan yapılan resmi duyuruda,”Büyüyen topluluğuyla, insanların bazı özel anlarını herkesle paylaşmak istemeyeceğini düşünen Instagram, bu özellik sayesinde insanların daha kişisel anlarını yalnızca kendi seçtikleri küçük bir grup ile paylaşmasına izin veriyor” denildi.

YEŞİL İKON İLE GÖSTERİLECEK

Yakın arkadaşlar listesini oluşturmak için, profil sayfasındaki menüden “Yakın Arkadaşlar” seçeneğine tıklamak ve kişi eklemek gerekiyor.

Bu yeni özellik sayesinde artık Instagram kullanıcıları hikaye paylaşırken yalnızca yakın arkadaşlar listesiyle paylaşma seçeneğini görecek. Birinin yakın arkadaşlar listesinde olup hikayelerini görüntülerken ise kullanıcıların karşısına yeşil bir ikon çıkacak.