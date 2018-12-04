Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapacak 3 astronotu taşıyan uzay mekiğinin istasyona ulaştığı bildirildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'li astronot Anne McClain, Kanadalı David Saint-Jacques ve Rus kozmonot Oleg Konenenko'dan oluşan astronot ekibini taşıyan Rus yapımı Suyoz mekiği ISS'ye ulaştı.

Yeni ekip halen istasyonda görev yapan NASA'dan Serena Aunon-Chancellor, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Alexander Gerst ile Rus uzay ajansı Roscosmos'tan Sergey Prokopyev'e katıldı.

Aunon-Chancellor, Alexander Gerst ve Sergey Prokopyev'in 20 Aralık'ta Dünya'ya dönmesiyle UUİ'deki "Ekpedisyon 57" görevi sona ermiş olacak. Bu tarihten itibaren McClain, Saint-Jacques ve Konenenko "Ekpedisyon 58" görevine başlayacak.

Astronotlar görev kapsamında sonraki 6 ay boyunca biyoloji, yeryüzü bilimler, insan araştırmaları, fizik, teknoloji alanlarında deneyler yapacak, Dünya yörüngesinden Ay'a ve Mars's seyahat imkanlarını araştıracak.

Yeni ekibi taşıyan mekik, dün Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılmıştı.

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.