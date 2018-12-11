Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Hem IOS hem de android uygulamaları bulunan Loco’yu; şüpheci eşler, personelinin lokasyonunu izlemek isteyen şirketler ve okula giden çocuğunu izlemek isteyen ebeveynler de rahatlıkla kullanabilecek. Uygulamanın Türkiye’de gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Loco Ürün Yöneticisi ve Kurucu Ortağı Berhan Kongel “Loco, bugün itibariyle 50 bin kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. 2019 yılsonu itibariyle de 1 milyon aktif kullanıcı rakamını hedefliyoruz. Aslına bakarsanız bizim hedef kitlemiz çok geniş. Hedef kitlelerimizden bir tanesi çocuğunun nerede olduğunu merak eden ebeveynler. Çocuğunuzun telefonuna Loco’yu yüklediğiniz anda tüm soru işaretleriniz ortadan kalkıyor diyebiliriz. Loco, bireylerin ya da çalışanların şu anda ‘şu konumda 3 saat geçirdi’ yerine ‘şu isimli mekânda 3 saat geçirdi’ şeklinde oldukça isabetli bilgi verebiliyor. Loco’nun bu kadar kontrollü geri bildirim yapmasının sebebi de, bireylerin harita üzerinde hareketlerini ya da yolculuğunu canlı olarak gösterebilmesidir. Mesela; çocuğunuzun nerede olduğunu, nereye doğru yürüdüğünü, servise binip binmediğini, canlı olarak harita üzerinde görebiliyorsunuz” dedi.