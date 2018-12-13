Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Türkiye’nin 3’üncü büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısı konumuna yükselen Sunny markası ile Türkiye’nin adını dünyaya duyuran Atmaca Elektronik, 2018’de başlattığı ihracat açılımıyla zirveye ulaştı. Yüzde yüz yerli sermaye ve iş gücüyle üretiminin yüzde 30’unu 78 ülkeye ihraç eden şirket, 2019’da bu sayıyı artırarak, ihracat payını yüzde 50’ye ulaştırmayı planlıyor. Şirketin başlattığı “ihracatta açılım dönemi”nin en büyük aşamasını Avrupa ülkelerinde kuracağı ofisler oluşturuyor. Bu alanda 2019 yılında ihracatta dev adımlar atacaklarını belirten Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca “İhracatın şu anda ciromuzdaki payı yüzde 30. 2019’da, bu oranı yüzde 50’lere çıkarmayı hedefliyoruz. İhracatta Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika ağırlıklı satış ağımız var. Avrupa’da mevcut 30 ülkedeki pazar payımızı artırmayı planlıyoruz. Almanya’da ve Avusturya’da iyi bir pazar payımız var. Diğer ülkelerde de bu başarıyı sağlayacağız. Bu kapsamda da AR- GE merkezimize yönelik yatırımlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Ürün gamı çeşitliliği, fiyat rekabeti ve üretim kapasitesiyle bu yıl da ihracat yılımız olacak. Yurt dışında ihracatı artırmak amacıyla Almanya’da bir ofis kuracağız. Sonrasında Fransa, İtalya ve İspanya’ya da uzanarak tüm Avrupa’da yer almayı planlıyoruz. Hatta Güney Amerika’da ofislerimiz olacak” dedi.



13 SANİYEDE BİR ÜRETİM

2005 yılında Esenyurt’ta 50 milyon dolar yatırımla hayata geçirdikleri fabrikada 110 bin metrekare alan üzerinde televizyon, elektrik süpürgesi, küçük ev aletleri ve uydu olmak üzere dört ana grupta üretim yaptıklarını dile getiren Atmaca, “Tesislerimizde 13 saniyede bir televizyon üretiliyor. Yılda 1 milyon TV üretimi yapıyoruz. Bunu 3 milyon adede çıkaracağız. TV üretiminde yüzde 12-13 pazar payına sahibiz. Fason üretimle birlikte bu yüzde 25’lere kadar çıkıyor. Bugün Türkiye’nin 3’üncü büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısıyız. Yine Türkiye’nin ilk yerli ve üstün kalitesiyle de alanında öncü Jumbo markasını züccaciye devi hâline dönüştürmeyi başardık” diye konuştu.

Yerli cep telefonu üreteceğiz

Esenyurt’taki fabrikada Samsung ve Philips markalı televizyonların üretimini de gerçekleştirdiklerini belirten Atmaca, şu açıklamada bulundu: Samsung bizi kaliteli olduğumuz için tercih ediyor. TV alanındaki yatırımlarımız sürekli olarak devam ediyor. Görüntü teknolojilerini, HD çözünürlükleriyle başlayarak 4K teknolojilerine kadar yükselterek, bu süreçte OLED ekranları piyasaya sürdük. 8K UHD Medya Oynatıcı, 8K UHD Video Wall ve 8K UHD TV ürünlerini ticari ve bireysel müşterilerimize sunmaya hazırlanıyoruz. Ayrıca yerli cep telefonu da üreteceğiz.