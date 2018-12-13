Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevcut tarifelerde internet hızı yüksek iken aboneler yeni tarifelerde düşük hıza daha fazla ücret ödeyecek. Bu alanda fiyatlarını açıklayan ilk operatör Türk Telekom oldu. Türk Telekom’un yeni tarifelerine göre aboneler 4 mbps hıza ayda 59,90 TL fiyatla sahip olabilecek. AKN’den önce 24 mbps pakete 24 ay boyunca üye olmanın aylık bedeli 64,90 TL’ydi. XXL olarak tanımlanan 50 Mbps hıza sahip internetin fiyatı ise 250 TL olarak belirlendi. 200 GB kotaya sahip paketin AKK öncesi fiyatı 95,90 TL’ydi.



Aboneler hâlihazırda taahhütlü olarak paket kullanan kişiler kotaları kaldırılmış olarak hız düşüklüğüne uğramadan ücretini ödedikleri hizmeti almaya devam edecekler. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Cahit Turhan yaptığı açıklamada “Bu hizmeti veren işletmeci operatörler 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulamayı kaldıracak. Kapasitenin üzerinde kullanımda yavaşlama oluyordu. Herkesin interneti eşit kullanması amacıyla getirilen AKN, internet altyapısının gittikçe gelişmesi ve kapasitesinin artması dolayısıyla artık kaldırılacak ve internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek. AKN’nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak” diye konuşmuştu.