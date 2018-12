Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL



Google'un kişisel asistanı Google Asistan Türkçe hizmet vermeye başladı. Bugün itibarıyla Android kullanıcılarının kullanımına açılan Google Asistan 250 senaryoya göre Türkçe cevap verebiliyor. Ocak ayı içerisinde ise IOS dahil tüm kullanıcılara açılacak.Şimdilik kadın sesi ile hizmet veren Google Asistan, Lolipop ve üzeri Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. 'Apple'ın Siri'si, Amazon'un Alexa'sı ile kıyaslandığında ise çok daha ileri özelliklere sahip. Rakiplerinden ayıran en önemli özelliği devam sorulara da cevap verebiliyor. Mesela "Atatürk kimdir?" Diye bir soru sorduğunuzda size cevap veriyor. Devamında "Annesi kimdir?" Sorusu sorduğunuzda ise "Zübeyde Hanım" cevabını veriyor. Diğer bir önemli özelliği de canlı şarkı söyleyebilmesi. Mesela Siri'ye şarkı söylemesini istediğinizde size Youtube'tan ya da telefonunuzdaki şarkılardan biri çalıyor. Google Asistan ise bu özelliklerin yanı sıra size özel olarak kendi şarkı söyleyebiliyor. Şarkı için müzik de uyduruyor.



Ayrıca hızlı konuşmaları çok rahatlıkla anlıyor ve hızlı şekilde tepki veriyor. Türkçe de bile söylenmesi zor tekerlemeleri akıcı bir şekilde söyleyebiliyor. Mesela "Dal salkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar; şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi gibi... Hatta şiveleri bile doğru şekilde anlayarak size cevap veriyor.

Google Asistan, Google'un hizmetleri ile de senkronize şekilde çalışıyor. Mesela Google haritalar ile senkronize ettiğinizde, siz nerede olursanız olun "Eve kaç dakikada gideceğim?" Diye bir soru sorduğunuzda doğru şekilde cevap veriyor. Aynı şekilde akıllı ev aletleriyle de senkronize çalışıyor. Bu şekilde sesli komutla ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz.

Temelinde makine öğrenimi ve yapay zeka bulunan Google Asistan henüz gelişme aşamasında. Makine öğrenimiyle birlikte önümüzdeki dönemde daha iyi bir şekilde Türkçeyi kullanmaya devam edecek. Türkçe servislerle birlikte kullanım alının daha da yaygınlaşması bekleniyor.



İşte Google Asistan'ın yetenekleri



Google Asistan'ı "Okey Google" komutu ile aktif hale geliyor. İşte Google Asistan'ın yetenekleri:

- Özlem'i ara, annemi hoparlörden ara, 5362547711'e telefon et, SMS gönder, Berkay'a 20 dakikaya oradayım diye mesaj at, Işıl'a Whatsapp'ten mesaj gönder, Nazlı'ya email yaz

- Sabah saat 8'e alarm kur. Alarmlarımı/zamanlayıcıları göster. Hazırlan adında bir alarm oluştur. Fırın adındaki zamanlayıcıyı sil. Her perşembe akşam 5'e alarm kur.

- Takvimime akşam yemeği adında bir etkinlik ekle. Ajandamdaki toplantıları göster. Sıradaki toplantım nerede.

- Alışveriş listeme hardal ekle, alışveriş listemi göster.

- Sesi aç, telefonumu sessize al, uçak modunu aç, bluetooth'u kapat, feneri aç, Wifi'ı kapat, fotoğraf çek, XXX sitesine git, Işıkları aç, ışıkları yüzde 50 yap.

- Doğaya dönüş adlı şarkı listemi çal. Spotify'da sütliman adlı listeyi çal. Sezen aksu çal. Caz çal. Netflix aç. Müziği durdur, tekrar çal

- Eve yol tarifi ver. Havaalanına toplu taşımayla en hızlı nasıl giderim. Maçka parkı buradan ne kadar uzaklıkta

- Tatil resimleri göster. 54 feet kaç metre? Hissikablelvuku ne demek? Borsa da durum nedir?, 1 Türk Lirası kaç dolar? Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fransızca bir kahve lütfen nasıl denir?, Yanıma şemsiye almalı mıyım? Bir yeşil elmada kaç kalori var? 22 bölü 7 kaç yapar?

- Şiir oku, alıntı yap, ilginç bir bilgi ver, şaka yap, sıkıldım

- New York uçuşum ne zaman kalkıyor? Machu Picchu'da çektiğim fotoğrafları göster. Otel rezervasyonlarımı göster

- X bankanın uygulamasını aç,

- Bunlara ek olarak Türkiye'ye özel geliştirilen tekerleme, özlü sözler, şiirler, şakalar, şarkılar da asistanın özellikleri arasında.