Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabit internet hizmetinde yılbaşından itibaren adil kullanım kotası (AKK) kaldırılıyor. Bundan böyle internet hizmetlerinde fiyatlandırma hız üzerinden verilecek ve kullanım limitsiz olacak. Geçtiğimiz günlerde fiyatını açıklayan Türk Telekom’un ardından diğer hizmet sağlayıcılardan Turkcell’in fiyatları da belli oldu. Buna göre en düşük hız olarak belirlenen 15 Mbps (megabit) hızındaki sınırsız internet için aylık fiyat 80 lira olacak. 25 megabit için 90, 100 megabit için de 200 lira ücret talep edilecek. Mevcut aboneler ise taahhütleri bitinceye kadar herhangi bir ücret farkı ödemeyecek. Türk Telekom da geçtiğimiz günlerde yeni fiyatlarını açıklamıştı.



TEKLİF ALMADAN İMZA ATMAYIN

Bu konuda açıklama yapan TBM Başkanı Aydın Ağaoğlu “Taahhüt bitinceye kadar tüketici aleyhine fiyat değiştiremez. Firmalar her faturada taahhüt bitiş tarihini belirtmek, ayrıca sözleşme sona ermeden 1 ay önce de tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır” dedi. Ağaoğlu ayrıca 1 yıldan uzun süreli sözleşmelerde tüketicinin dilediği anda şartsız ve cezasız sözleşmeden cayabilme hakkı olduğunu söyledi.