Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BTK açıklamasında, saldırıya uğramış hesapları kurtarmanın ilk yolunun şifre sıfırlama olduğu vurgulandı. Açıklamada şu uyarılara yer verildi: "İletişim hâlinde olduğunuz herkesle sizden gelebilecek mesajlar konusunda uyarın. Bu kişilere, sizden gelen mesajları açmamaları, linklere tıklamamalarını söyleyin ve onları malware konusunda bilinçlendirin. Tehlikede olduğunu düşündüğünüz bütün hesaplarınızdaki şifreleri en kısa zamanda değiştirin. Unutmayın! Şifreleriniz uzun ve güçlü olmalıdır ve her hesabınız için farklı bir şifre kullanın. Şüphelendiğiniz ânda gelen iletileri çöpe atın. E-postalarınızdaki bağlantılar, sosyal ağ hesabınızdaki tweetler, gönderiler ve çevrimiçi reklâmlar siber suçluların bilgisayarınızı ve hesâbınızı ele geçirmek için sıkça kullandığı araçlardır. Kaynağını bilseniz dahi, şüpheli gözüken bir şey gördüğünüzde, yapabileceğiniz en iyi şey o içeriği açmadan silmek ve eğer uygunsuz bir şey ise çöp kutusuna atmaktır."