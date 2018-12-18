Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

BUBA Ventures tarafından hayata geçirilen BUBA Mansion, girişimcilerin ve yatırımcıların çalıştaylara katılabilecekleri ve seçilmiş fikirlerin asansör konuşmalarında değil şömine önünde tartışılabileceği bir ortam oluşturacak. İleri aşamada desteklenen unicorn adayı üç girişime ev sahipliği yapacak olan mavi konak, aynı zamanda içindeki değerli sanat eserleriyle de koleksiyoncu yatırımcıların ilgi odağı olacak. BUBA Ventures Başkanı Timuçin Bilgör “BUBA Mansion’da girişimciler fikirlerini geliştirebilecekleri nezih bir ortama, yatırımcılarsa girişimlerini yakından tanıyıp, nitelikli etkileşim kurabilecekleri fiziksel bir alana sahip oluyor. BUBA Mansion için, bir fırsatlar konağı da diyebiliriz” dedi.