Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundan tam olarak üç yıl önce ortaya konan, beğenilen ve retweet edilen içeriklerin sıralamada öne geçtiği sistem yerine isteyen kullanıcılara son yazılan tweet’lerin başta gözüktüğü standart sıralama sistemi seçeneğinin verileceği ifade edilmişti.

İlk olarak 2016 yılında kullanıma sunulan söz konusu bu özellik birçok kullanıcı tarafından eleştirilmişti. Hatırlayacağınız üzere kronolojik sıralamaya dönmek istediğimiz zaman bir takım problemlerle karşı karşıya kalıyorduk. Kullanıcıların etkileşimi amacıyla kullanıma sunulan bu özelliği daha da geliştirerek yeniden kullanıma sunacak olan yetkililer, ilk müjdeli haberi geride bıraktığımız Eylül ayında vermişlerdi.

Bugün ise yetkililer tarafından yapılan açıklamayla söz konusu bu özellik ”Sparkle” adı ile yeniden karşımıza çıkıyor.

İlk etapta Twitter iOS kullanıcıları için kullanıma sunulan Sparkle özelliği sayesinde artık kullanıcılar tek bir tıklama ile Twitter üzerinde yapılan paylaşımları kronolojik olarak sıralayabilecekler.

Bunun haricinde, kronolojik sıralamada yaşanılan karmaşalarında ortadan kaldırıldığını da görmekteyiz. Son olarak ise yapılan açıklama ile birlikte söz konusu bu özelliğin yakın zaman içerisinde Android kullanıcıları içinde kullanıma sunulacağını belirtelim. (Shiftdelete)