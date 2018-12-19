Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'dan yapılan açıklamada, Cassini  keşif aracının, Satürn'ün halkalarını oluşturan toz ve kayaçların, gezegenin  manyetik alanının etkisiyle hızla yüzeye doğru çekildiğini ve bu yüzden  halkaların hesaplanandan çok daha hızlı şekilde yok olduğunu tespit ettiği  belirtildi.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi' nden James O’Donoghue, Voyager 1  ve 2 keşif araçlarının, daha önce yaptığı ölçümlerde, halkalardan her yarım  saatte bir olimpik havuz büyüklüğünde buzun çözündüğünü belirlediğini  hatırlatarak, "Yalnızca bu veri, halka sisteminin 300 milyon yılda tamamen yok  olacağını gösteriyor. Buna Cassini'nin Satürn'ün halkalarından gezegenin  ekvatoruna düşen materyal miktarına ilişkin ölçümlerini eklediğimizde halkların  ömrünün 100 milyon yıldan az olacağını anlıyoruz. Satürn'ün toplam ömrünün 4  milyar yıl olduğu düşünüldüğünde bu oldukça kısa bir süre." dedi.

Bilim adamları uzun yıllar Satürn'ün halkalarının gezegenle birlikte  mi oluştuğu, yoksa sonradan mı meydana geldiği sorusunu tartışmıştı. Voyager 1 ve  2 ile Cassini keşif araçları, halkaların sonradan oluştuğu yönündeki tezi  destekler nitelikte bulgulara ulaşmıştı. Gezegenin halka bölgelerinin yoğunluğuna  dair yapılan gözlemler, tüm sistemin ömrünün 100 milyon yıldan fazla olmayacağını  ortaya koymuştu.

NASA'nın Satürn'ün keşif aracı Cassini, 13 yıllık keşif yolculuğunun  ardından geçen yıl eylülde gezegenin halkaları arasına dalarak misyonunu  tamamlamıştı.