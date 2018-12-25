Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Fotoğraf... Kökeni Rönesans devrine kadar giden bir hobi. O günün ressamları tarafından uygulanan kurallar fotoğrafçılığın da temelini oluşturuyor.

Fotoğrafçılık yakın zamana kadar profesyonellerin işiydi. İyi bir cihaz için kesenin ağzını açmanız gerekiyordu. Tabii aksesuarları için de. Telefonların ceplere girmesiyle birlikte âdeta bir devrim yaşandı. Buna Instagram gibi sosyal medya platformları da eklenince herkes birer fotoğrafçı haline dönüştü. Hâl böyle olunca teknoloji devleri daha iyi fotoğraf deneyimi sunan akıllı telefonlarını piyasaya sunmaya başladı. Efektler, modlar, yapay zekâ derken cihazlar artık iyi bir fotoğraf için sadece deklanşöre basmak gerekiyor.

Samsung mobil fotoğrafçılığın geldiği noktayı göstermesi açısında geçtiğimiz hafta bir etkinlik düzenledi. Türkiye’de de satışa çıkan dünyanın ilk 4 arka kameralı akıllı telefonu Galaxy A9’un fotoğraf ve video performansını Şile’de 4X4 arazi araçlarıyla düzenlenen off road turunda deneyimleme imkânı bulduk. Özellikle geniş açısını sevdiğimi söyleyebilirim. Yakın mesafeden geniş bir perspektif sunması fotoğrafçıların işini kolaylaştırıyor. Etkinlikte bize profesyonel fotoğrafçı Oylum Yüksel de eşlik etti. Mobil fotoğrafçılığın püf noktalarını anlattı. Cep telefonları ne kadar akıllansa da kullanıcı olarak hâlâ bazı önemli noktalara dikkat etmemiz gerektiğini öğrendim. Eğer cep telefonundan iyi bir fotoğraf çekmek istiyorsanız bu tavsiyelere kulak verin derim.

Bunlara dikkat edin

Kameranın camını mutlaka temizleyin

Eskiden fotoğraf makinesi kullanırken yanınızda lens bulundurmanız gerekiyordu. Cep telefonlarıyla birlikte bunların hepsini tek kamerada toplandı. Buna örnek olarak Galaxy A9’u verebiliriz. İçerisinde tam 4 lensi barındırıyor. Tabii iyi bir fotoğraf için lens temizliği de çok önemli. Telefonunuzu cebinizden ya da çantanızdan çıkardığınız anda iyi bir fotoğraf için şansınız yüzde 50 demektir. Çünkü kameranın üzerindeki toz zerrecikleri ışığın kırılması etkileyerek netliği etkiler. Onun için yanınızda mutlaka gözlük bezi ya da pamuklu bir bez bulundurun.

Fotoğrafı 3 kere “edit”lemeyin

İnsan gözünün gördüğü fotoğrafla ekranın gördüğü fotoğraf hiçbir zaman aynı değildir. Buna dinamik aralık deniliyor. Yani dinamik aralık fotoğrafın gözle görmeye oranını anlatır. Ancak fotoğraf çekerken farkına varmadan yaptığımız bazı davranışlar dinamik aralıkta bozulmaya neden olur. Şöyle ki: Kullandığının akıllı telefonlar ham fotoğrafı filitreden geçirir. Yani edit’lenmiş bir fotoğraf sunar. Daha sonra siz o edit’i alırsınız ve kendi isteğinize göre ayarlarsınız. O da ikinci edit’tir. Yaptığınız her edit fotoğrafın dinamik aralığında bozulmaya neden olur. Eğer bütün çekimi tek kamerada yaparsanız o zaman açı da edit’lenmiş olur. Fotoğrafçılıkta bir kural vardır: Asla bir fotoğraf üç kere edit’lenmez. Üç defa edit yapıldığında pikseller ve dinamik aralık dağılır.

Çizgileri takip edin

Fotoğrafta alan derinliği çok önemli. Peki derinliği nasıl sağlarsınız? Fotoğraflarda sizin görmediğiniz ancak beyninizin algıladığı çizgiler vardır. Fotoğraf çekerken bu çizgileri takip edin. Bu üç boyut hissi verecektir. Aynı şekilde fotoğraf çekerken yansımalardan yararlanın.

Titreşimi en iyi elle engelleyebilirsiniz

Genelde akıllı telefonlarda titreşimi engelleyen yazılımlar bulunur. Ancak hiçbir şey sizin elinizde tutmanızdan daha net fotoğraf sağlamaz. Anacak gece çekimlerinde ve hareketli sahnelerde tripod kullanabilirsiniz

Sadece asal sayı kullanın

Fotoğrafta çekerken “asal sayı” kuralına dikkat edin. İnsan beyni iki objeyi yan yana gördüğünde üçüncüsünü, dört objeyi yan yana gördüğünde ise beşincisini ister. Bu tamamen algıyla ilgili bir durumdur. Onun için gelin-damat fotoğraflarında üçüncü bir obje olsun diye gelinin eline büyük bir çiçek tutuşturulur. Bu özellikle fotoğraf çekerken kompozisyon hazırlamanıza da yardımcı olur. Eğer üç objeli bir fotoyu ya da art arda üç ayrı fotoğrafı Instagram’da kullanırsanız daha fazla etkileşim alırsınız.

Kurtarıcı özellik: Bir bölü üç oranı

Cep telefonu kamerasındaki kılavuz çizgileri fark etmişsinizdir. Bunların bir anlamı var. Kılavuz çizgileri objeyi fotoğrafın içinde nereye koymanız gerektiğini size söyler. Kompozisyonu hazırlamanıza yardımcı olur. Buna “bir bölü üç kuralı” denir. Ekran yatay ve dikey olarak üçe bölünür. Mesela ağaç nerede olmalı? Vurgulamak istediğiniz obje ortadaki karede olmalı.

HDR modunu sürekli açık tutun

Cep telefonu kamerasında bulunan HDR modunu sürekli açık tutun. Çünkü HDR dinamik aralığı artırır.

Çerçeveyi doldurun

Cep telefonu fotoğraf çekerken sınırlı bir alan sunar. Çerçeveyi mutlaka doldurun.