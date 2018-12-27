Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google'ın online çeviri hizmeti Translate, 13 dilin daha eklenmesiyle yaklaşık 50 dilde görsel çeviri hizmeti sunmaya başladı. Kullanıcılar akıllı telefonlarındaki kamerayı kullanarak bir restorandaki menü ya da bir tabela yazısını kendi ana dillerine çevirebiliyorlar.

Görsel çeviri hizmeti ilk olarak 2015 yılında 27 farklı dilde kullanıma sunulmuştu ve zaman içinde yeni diller uygulamaya eklenmişti. Türkçe'yi de destekleyen bu özellik aynı zamanda çevrimdışı olarak da kullanılabiliyor.

Yeni eklenen diller arasında Tai, Pencap dili, Vietnamca, Tamilce, Nepalce başta olmak üzere ağırlıklı olarak Asya'da konuşulan diller bulunuyor.

KOPYALANMASI MÜMKÜN OLMAYAN METİNLERİN DE ÇEVİRİSİNİ YAPABİLECEK

Gerçek zamanlı çeviri hizmetinin yurtdışında iletişimi kolaylaştırması hedefleniyor. Bunun yanı sıra kopyalanması mümkün olmayan metinlerin çevirisi için de bu hizmetten yararlanmak mümkün.

Görsel çeviri hizmetini kullanmak için Andriod telefonlarda veya tabletlerde Google Translate uygulamasını açtıktan sonra çeviri yapılması istenen dilleri seçmek, ardından 'anında çeviri' simgesine dokunmak ve metnin fotoğrafını çekmek yeterli.

Dil paketi indiren kullanıcılar ise ekranlarındaki tüm metinleri otomatik olarak çevirebiliyorlar.

Kötü aydınlatılmış, küçük metin çevirilerinin doğruluk oranın daha düşük olabileceği belirtiliyor. (Mynet)