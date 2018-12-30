Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de bir sabit telefon ve bir genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri, vergiler dâhil ortalama 239,84 TL’ye yükseldi. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneğinin (TELKODER) “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması”na göre sabit telefonda aylık ortalama fatura bedeli 25,80 TL. 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin tutarı ise 30,28 TL’yi buluyor. Aboneler sabit internet bağlantısı için de aylık ortalama 44,20 TL ödüyor. Bu giderlerin hepsine yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, sabit telefon ve mobil haberleşme ile sabit ve mobil internet için yüzde 7,5 Özel İletişim Vergisini (ÖİV) de eklemek gerekiyor. Devlete ödenen toplam 48,73 TL aylık vergi eklendiğinde, tüm bireyleri cep telefonu sahibi olan 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri vergiler dâhil ayda ortalama 239,84 TL’ye çıkıyor. 585 liralık yıllık vergi ile birlikte 12 aylık fatura bedeli ise yaklaşık 2 bin 878 TL’ye ulaşıyor.

FATURA BEDELİ DAHA DA ARTACAK

Öte yandan 2019’da Adil Kullanım Kotası’nın (AKN) kaldırılmasıyla Türk Telekom tarafından internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Bu durumun 2019 yılı haberleşme giderlerinde de artış bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Haberleşme vatandaşlarımızın sahip olduğu en önemli özgürlüklerdendir. Ülkemizde 1999 Gölcük depremiyle hayatımıza geçici olarak giren Özel İletişim Vergisi 19 yıldır düzenli olarak alınmaya devam ediyor. 2019 yılında hem serbestleşmenin hızlandırılarak rekabetin artırılması hem de vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli adımları atacağına inanıyoruz” dedi.