ÖMER TEMÜR

Sahip olduğu yapay zekâ teknolojisiyle dikkat çeken VIA G3, Casper’ın bugüne kadar ürettiği en büyük ekranlı akıllı telefon. Cihaz yüzde 81,2 ekran gövde, 6,22 inç geniş ekran boyutuna sahip. Çarpıcı ekran tasarımı sayesinde oyun oynarken, sosyal medyada gezinirken ve video izlerken daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlıyor. Bununla birlikte VIA modellerine göre daha küçük olan çentik kullanımı sayesinde ekranda daha fazla bildirime de yer açıyor.

VIA G3’te Helio P22 işlemcisi gelişmiş yapay zeka özellikleriyle geliyor. 13 MP arka ve 8 MP yapay zekâlı ön kameranın verdiği portre ışık modları, derinlik ve ışıkta sınırsız seçenek sağlarken aynı zamanda artırılmış gerçeklik çıkartmaları görüntülü arama sırasında ekranda paylaşılabiliyor ve eğlenceli anları sevdiklerinizle paylaşmanıza imkân tanıyor.

¥ İşlemci: MediaTek Helio P22

¥ İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

¥ Ekran: 6.22’’ HD+IPS Incell 19:9 Extreme Vision

¥ RAM: 3 GB

¥ Depolama: 32 GB dahili, 256 GB microSD hafıza kart kapasitesi

¥ Kamera: 13MP LED Flaşlı arka kamera, 8MP LED Flaşlı ön kamera

¥ Boyut ve Ağırlık: 156mm x 75,74mm x 8,0mm- 159 gr

¥ Pil: 3260 mAh

¥ Renk: Deniz Yeşili, Gece Mavisi