Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Geçtiğimiz yıl ABD ile birlikte Kanada ve Avustralya açılımını da başlatan ve şu an Türkiye, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya pazarlarında faaliyet gösteren Sinemia, toplam gelirinin yüzde 93’nü yurt dışından elde ediyor. Sinemia, ayda 5 milyon üstünde tekil sinemasevere ulaşırken, toplam 6 bin 500 sinema salonu ve 56 bin ekranda hizmet sunuyor. Yazılım ihracatı ve yurt dışındaki faaliyetlerle Türk ekonomisine gelişimine katkıda bulunduklarını belirten Sinemia CEO’su Rıfat Oğuz, “2018 küresel rekabette teknolojimiz sayesinde farklılaştığımız ve başarıya ulaştığımız bir yıl oldu. 2019’da bireysel segmentte agresif büyümeye ve açılımlara devam edeceğiz. Bu yeni dönemde stratejimiz kurumsal ürünler ve teknoloji ihracatı ile global büyümeyi hızlandırmak olacak” dedi.