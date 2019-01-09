Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 115,64 lira ile 305,62 lira arasında olacak..

Her yıl araç muayene ücretleri değişmektedir. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. 2019 araç muayene ücretleri yeni yılla birlikte Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamıyla araç muayene fiyatları zamlandı! KDV dahil araç muayene ücretleri, 2019 yılında kamyon, otobüs, tanker ve çekiciler için 71,98 TL oranında yeni fiyat listesi ile birlikte zamlandı. Otomobil, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı, özel taşıtlar, römorklu araçlar ve yarı römorklu araç muayene fiyat listesi 53,10 TL oranında yükselirken, motosiklet, motorlu bisiklet ve traktör gibi araçlar içinse araç muayene fiyatları 27,14 TL zamlandı!

MUAYENE FİYATLARI

Otobüs, kamyon, çekici, tanker araç muayene fiyatları : 377,60 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel taşıt, römork ve yarı römork araç muayene fiyatları : 279,60 TL

Traktör, (römorklu, römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet araç muayene fiyatları : 142,78 TL

Kaynak:motosikletclub.net