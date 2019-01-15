Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Avrupa’daki 500’ün üzerinde İK Teknoloji Çözümü Sağlayıcısı arasından ilk 10’a giren HR-WEB, çalışan kademelerindeki sorumluluğu işlemenin yanı sıra işe alım, çalışan katılımı ve performansı gibi birçok İK sürecini otomasyona geçirip çalışan davranışlarının izlenmesini kolaylaştırıyor. SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın “HR-WEB, kullanıcıları dağınık belge ve elektronik tablolarla uğraşmaktan kurtarıp İK süreçlerini kolay ve verimli bir şekilde yönetmeyi sağlayan tek bir platform sunuyor. SabancıDx markasını tercih eden müşterilerin yönetici-çalışan arasındaki etkileşimleri artarken maaş bordroları, ikramiye ve diğer İK operasyonlarını işleme süresi kısalıyor” dedi.