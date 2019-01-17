Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürekli yeni özelliklerle geliştirilen WhatsApp, geçtiğimiz günlerde grup video konuşmaları yapılabilmesine imkan veren bir güncellemeyi uygulamaya eklemişti.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması, Android uygulamasına yeni bir özellik entegre etti.

Yeni güncelleme ile iOS kullanıcılarının geçtiğimiz ay kullanmaya başladığı grup görüntülü ya da sesli görüşme kısayol butonu, artık Android kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek.

Söz konusu güncelleme aynı zamanda son dönemde çokça şikayet alan GIF özelliğindeki hataları da giderecek.