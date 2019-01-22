Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

1.2 milyon kayıtlı kullanıcısıyla Türkiye’nin en büyük online araştırma şirketi olan DORinsight buradan hareketle “Sosyal Medya Alışkanlıkları”nı ölçen bir araştırma yaptı. 26 Kasım-28 Aralık 2018 tarihleri arasında 9.382 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada ilginç sonuçlar çıktı. Araştırma sonucunu değerlendiren DORinsight Genel Müdürü Ömer Eren Türkiye’de kullanıcıların günde 4 saatini sosyal medyada geçirdiğini söyledi. Eren, araştırmayla “Facebook yaşlanıyor” iddialarının doğruluğunu da teyit ettiklerini kaydetti.

Yapılan araştırmada katılımcılara hangi sosyal medya hesaplarına sahip oldukları sorulduğunda katılımcıların yüzde 85’inin Facebook, yüzde 84’ünün Instagram, yüzde 66’sının Youtube, yüzde 60’ının Twitter, yüzde 31’inin LinkedIn, yüzde 25’inin Pinterest hesabı olduğunu dile getirdi.

INSTAGRAM LİDERLİĞE OTURDU

Sosyal medya hesaplarından hangilerini en sık kullandıkları sorulduğunda ise birinci sırada Instagram (yüzde 66) yer aldı. Instagram’ı, sırayla Facebook (yüzde 55), Youtube (yüzde 37), Twitter (yüzde 25) takip etti. Kadınların en sık kullandığı sosyal medya hesabı Instagram (yüzde 78), erkeklerinki Facebook (yüzde 63) oldu.

18.00-00.00 ARASINDA TELEFONDAYIZ

LinkedIn’i kullanan katılımcılar LinkedIn’de daha çok gündüz vakit geçiriyor. Instagram, Facebook, ve Twitter kullanıcıları ise saat 18.00-00.00 (yüzde 53) arası sosyal medya hesaplarını kullanıyor.

EN ÇOK WHATSAPP’I KULLANIYORUZ

Katılımcılar günde 4 saatini sosyal medyada geçirdiklerini belirtirken, en sık kullanılan uygulama yüzde 81 ile WhatsApp oldu.

ALIŞVERİŞ MOBİLE DOĞRU KAYDI

İnternet alışverişlerinin yarısından fazlası mobilden yapılıyor. Katılımcıların yüzde 54’ü mobilden alışveriş yaptığını, yüzde 34’ü ise bilgisayardan alışveriş yaptığını söyledi.

İLK TANITIMDA FENOMENLER ETKİLİ

Araştırmaya göre fenomenler markanın bilinirliği anlamında çok etkili. Ancak satın alma konusunda tüketiciler daha çok araştırma yapıyor.