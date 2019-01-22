Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

14 Şubat Sevgililer Günü’nde yayına başlayacak olan Hadidene uygulamasıyla evinizin salonunda istediğiniz kıyafeti mağazaya gitmeden deneyebiliyorsunuz. Hadidene’yi telefonuna indiren kullanıcı, boy, beden gibi özelliklerini yazdıktan sonra hemen kullanmaya başlayabiliyor. Uygulama online alışverişte kullanıcının kâbusu “bana olmaz” sıkıntısını çözerken, satıcının da en büyük maliyet kalemi olan “iade” problemini en aza indiriyor. Uygulama programcıları şimdiden bir çok marka kıyafeti uygulamayı entegre etmek için çalışmaları yürütüyor.