Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Vestel’den yapılan açıklamaya göre, şirket, Venus’ün giriş segmentinin yeni modeli e4’ü satışa sundu. 18:9 geniş ekranı ile video keyfini ikiye katlayan Venus e4; 1440x720 HD Plus çözünürlük 5.5 inçlik ekranı ile dikkati çekiyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kamerasında portre modu bulunan Venus e4; 2900 mAh batarya, parmak izi okuyucu, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunuyor. Venus e4 dahili FM radyosu ile internete gerek duymadan radyo keyfi yaşatıyor. Çıkarılabilir arka kapağı ile Venus e4; ışıldayan gece mavisi ve inci siyahı olmak üzere, iki renk alternatifi ile alıcılarını bekliyor.