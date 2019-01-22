Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spotify, dünya genelinde milyonlarca şarkıya ev sahipliği yapan dev müzik platformlarının başında yer alıyor. Geniş kitlelere hitap eden Spotify'da kullanıcılardan gelen geri bildirimler neticesinde önemli bir özellik eklenmek üzere. Kullanıcılar, artık beğenmedikleri ya da karşılarında görmek istemedikleri şarkıları veya sanatçıları hesabından engelleyebilecek.

Spotify'da kullanıcıların işine fazlasıyla yarayacak bir özellik, yine kullanıcıların beklentileri doğrultusunda hayata geçiyor. Örneğin şarkılarıyla ilgilenmediğiniz, hatta adını dahi görmek istemediğiniz bir şarkı söz konusuysa bu şarkıyı ya da ilgili sanatçıyı hesabınız üzerinden tamamen engelleyebiliyorsunuz. Böylece artık şans eseri dahi olsa engellenen içerikler karşınıza artık çıkmıyor.

Bu özelliği kullanabilme kiçin sanatçının profilinde yer alan 'bu sanatçıyı çalma' seçeneğine dokunmanız yeterli. Bu işlemi yaptıktan sonra o sanatçıya ve ona ait şarkılara artık rastlamıyorsunuz. Özellikle “Haftalık Keşif” kısmında Spotify tarafından size önerilen şarkıları inceleyebildiğiniz için bu bölümde de beğenmediğiniz sanatçıların gözükmemesi kullanıcıların lehine bir durum olacak. (Hürriyet)