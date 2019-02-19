Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Özellikle ABD ve isral’li firmaların etkin olduğu pazarda Türkiye’nin bayrağını dalgalandıran Biznet, havalimanları, elektrik şebekeleri gibi kritik öneme sahip alt yapı hizmetleri için yerli çözümler geliştirecek. Siber güvenlik alanının 233 milyon dolarlık bir pazar olduğunu belirten Biznet Genel Müdürü Serdar Yokuş, pazarın 2022 yılında bir milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Pazarda IOT ve kritik alt yapıların artık önem kazandığını belirten Yokuş “Biz de bu iki alana yatırım yapacağız. Çünkü alt yapılara yönelik siber saldırılar sadece maddi değil can kaybına da yol açabiliyor. Birçok kritik altyapının omurgasını oluşturan Endüstriyel Kontrol Sistemleri’nin daha güvenli işletilmesi için, farklı uzmanlık alanlarının birbirine yakınlaşması, aynı dili konuşması gerekiyor. Geçen sene, işte bu farklı dünyalar arasında köprü kurmak ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşması amacıyla, yerli ve yabancı birçok uzmanın katıldığı, Türkiye’nin ilk ulusal Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik Konferansı’nı başarıyla gerçekleştirdik. Biznet Bilişim olarak, orta vadede en temel hedefimiz, alanımızın önemli bir küresel oyuncusu olmak. Avrupa hamlemiz, bunun somut bir adımı. Siber güvenlik sektörü; en hızlı büyüyen sektörler arasında. Ülkemizin geleceği, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimden ve bizzat teknoloji üretmekten ve global pazarlara açılmaktan geçiyor. Şirket olarak bizim de hedefimiz bu. 2018 yılında büyümeye devam ettik, 2019 yılında da yine pazar ortalamasının üzerinde büyüme kaydedeceğimize eminim” dedi.