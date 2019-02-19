Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Vodafone, fuar süresince, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak üzere “Gelecekteki Seni Keşfet” adı altında başlattığı uluslararası programı tanıtacak ve program kapsamında sunduğu “Geleceğin Mesleği” uygulamasıyla kendilerine en uygun mesleği öğrenmelerine yardımcı olacak. Genç istihdamında bütün dünyada en iyi yüz işveren arasında yer almayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy “Vodafone olarak, gençlerin geleceğin iş dünyasına hazırlanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Kendi alanında dünyanın en büyük girişimi olarak gösterilen ‘Gelecekteki Seni Keşfet’ programımızla on sekiz ülkede yaklaşık on milyon gencin iş bulmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Program kapsamında gençler için uzman psikologlar, kariyer danışmanları ve eğitimciler ile birlikte çalışarak ‘Geleceğin Mesleği’ adı altında bir uygulama geliştirdik. Bu uygulamayla gençlerin iş hayatına girmeden önce ve sonrasında kendi kabiliyetlerini anlamalarını sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz kişilik testini çözen gençler, kendilerine en uygun iş ilanlarına ve bu işlerle ilgili beceri kazanabilecekleri online eğitimlere erişebiliyor” dedi.

Geçen yıl mart ayında duyurulan ve bir milyondan fazla dijital iş imkânının tanıtıldığı uygulamayı bugüne kadar dünyada 459 bin, Türkiye’de ise 105 bin genç kullandı. Uygulamaya www.vodafone.com.tr/GeleceginMeslegi adresinden erişilebiliyor.

SEKİZ BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Alanında Türkiye’nin en geniş katılımlı etkinliği olarak gösterilen “StudyExpo Yurt Dışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı 2019”, 23-24 Şubat’ta İstanbul Harbiye Hilton, 26 Şubat’ta Ankara Sheraton, 28 Şubat’ta İzmir Hilton ve 2-3 Mart’ta İstanbul Kozyatağı Hilton’da düzenlenecek. Fuara bu yıl toplam sekiz binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.