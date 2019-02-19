Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyada bir milyar doları bulan influencer ekonomisi, Türkiye’de ise 35 milyon lirayı aştı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi Marka Okulu Yüksek Lisans Programı Direktörü Doç. Dr. Gresi Sanje, iletişim maliyetleri düşünüldüğünde markaların bu noktada markaya ve amaca uygun bir içerikle influencer’lar ile çalışmasının kendilerine pek çok fayda sağladığını kaydetti. “Doğru yönetilen bir marka asla ölmez” diyen Doç. Dr. Sanje “Markanın ve marka yönetiminin temel anlayışı değişmiyor fakat tüketici değişiyor, tüketici ile buluşulan kanallar değişiyor; sonuç olarak iletişimin şekli değişiyor. Gelen yeni mecralar ve talepler sistemin içerisine aynı mantıkta entegre edilmeli” ifadelerini kullandı. Influencer’lar ile çalışıldığında ödenen ücretlerin 5 bin liradan 500 bin liraya kadar çıkabilecek bir skalaya sahip olduğunu kaydeden Sanje “İnfluencer’ın organik olarak ne kadar büyüdüğü, etki alanının ne kadar geniş olduğu ve kendine biçtiği eder önemli. Ancak burada uyanık olması gereken kim derseniz, tüketici olarak bizleriz” dedi.