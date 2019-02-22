Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

İSTANBUL

Dünyanın en hızlı büyüyen operatörü Turkcell geleneği bu yıl da bozmadı. Dijital servislerin etkisiyle Turkcell bu yıl üçüncü defa dünyanın en hızlı büyüyen operatörü oldu. Turkcell Grubu’nun geliri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,8 oranında artışla 21,3 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK yüzde 41,1 artışla 8,8 milyar TL, FAVÖK marjı da yüzde 41,3 oldu. Şirketin net kârı ise 2017 yılının üzerinde, 2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Turkcell’in dijital servislerine olan talebin ivme kazanarak yükselmeye devam ettiğine dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “2018 yılında gelir yüzde 14-16 gelir bekliyorduk. Yüzde 20,8 gibi rekor bir artışla hedeflerimizin üzerine çıktık. Gelirlerimizin artışında dijital servislerimizin büyük etkisi oldu. 2018’de dijital ürün portföyümüzle 85,8 milyon abone ve 169 milyon indirme rakamına ulaştık. 4.5G kullanıcılarının ortalama data tüketimi 7,6 GB’a yükseldi. Turkcell Türkiye’nin mobil çoklu teklif müşteri oranı yıllık 10,9 puan artışla yüzde 66,7’ye ulaşırken, sabit tarafta TV’li çoklu oyun müşterileri oranı da yüzde 48,6 oldu. Müşterilerimizin, bir gün içerisinde hayatlarına dokunduğumuz dakika sayısı 2018 yılında artışını sürdürdü. Artık müşterilerimiz fizy’den günde ortalama 48 dakika müzik dinliyor, Dergilik’te 18 dakika dergi ve gazete okuyor, TV+ uygulamamızdan 81 dakika TV ve film izliyor. Müşterilerimiz kullandıkları her türlü dijital serviste Turkcell teknolojilerinin güvenini hissetsinler diye bir gündeki 1.440 dakikanın tümüne hitap edebilecek uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

DİJİTAL SERVİSLERİMİZ DOĞUDAN YÜKSELİYOR

BiP’te yüzde 34, Yaani’de yüzde 8 pazar payına sahip olduklarını dile getiren Terzioğlu şu bilgileri verdi: Dijital iş modelimiz doğrultusunda güçlü adımlar attığımız başarılı bir yılı daha geride bıraktık. Dijital dönüşümümüz 4’üncü yılını doldururken, müşterilerimizin hayatının her dakikası için dokunmaya odaklı 1.440 stratejimiz, hem operasyonel hem finansal anlamda üstün performansı beraberinde getirdi. BiP’te 34,2 milyon indirme ve 11,5 milyon aktif kullanıcıya ulaştık. BiP’te bu yıl içerisinde liderliği bekliyoruz. Günde 7 milyon şarkının dinlendiği fizy de 3,2 milyon kullanıcıya, Yaani’de ise 7,6 milyon indirme rakamına ulaşarak, Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalmasını sağlamaya devam etti. Dergilik tarafında ise 21,4 milyon aktif kullanıcı ve yıllık 81,6 milyon indirim oranına ulaştık. Özellikle BiP ve fizy özellikle doğu illerimizde ilk sırada yer alıyoruz. Dijital servislerimiz doğudan yükseliyor.

25. ŞUBAT'TA 25. YILA ÖZEL SÜRPRİZ HEDİYELER

Turkcell 25. yılını müşterileriyle kutluyor. 25 Şubat’ta Turkcell Dijital Operatör uygulaması üzerinden Salla Kazan özelliğini kullananlar 25 GB’a kadar internet kazanma imkânı elde edecek. Ayrıca 25 Şubat’ta Turkcell mağazalarına gelenler ‘Şans Makinesi’ne telefon numaralarını girerek Turkcell’in dijital servis üyelikleri, televizyon, akıllı telefon, kulaklık ve bilgisayar gibi onlarca hediye kazanabilecek. Bunun yanı sıra turkcell.com.tr mağazasından ve Turkcell mağazalarından alışveriş yapanlar seçili ürünlerde yüzde 25’e varan indirimler olacak.