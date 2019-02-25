Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

BARCELONA

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2018) kapılarını bugün ziyaretçilere açıyor. İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen fuar kapsamında, dünyanın önde gelen şirketleri son teknoloji ürünlerini tüketiciler ile buluşturuyor. Şirketlerin akıllı telefon, 5G, giyilebilir teknolojiler ve artırılmış gerçeklik başta olmak üzere çoğu alanda son yeniliklerini tüketiciye sunacağı fuara Türkiye’den de çok sayıda şirket katılıyor. Dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell fuarda dijital servisleriyle yer alırken, Lifecell standında son bir yıldaki başarı hikayesini anlatacak. Diğer önemli yerli oyuncular Vestel ve General Mobile da yeni akıllı telefon modelleriyle fuardaki yerini alacak. Ayrıca Vestel’in önemli bir iş birliğini de bu fuarda açıklaması bekleniyor. Dijital dönüşüm alanında sadece Türkiye’de değil yurt dışında da önemli projelere imza atan Netaş ise Mobil Dünya Kongresi’ne yenilikçi ürün, çözüm ve servisleriyle katılıyor. Netaş, dijital dönüşüm, AR-GE ve inovasyon, telekomünikasyon çözümleri ve profesyonel hizmetler çatısı altındaki yenilikçi ürün ve servislerini katılımcılarla paylaşacak.

BOL KAMERALI TELEFONLAR

Fuarın en dikkat çeken ürünleri ise bol kameralı, 5G’li ve katlanabilir telefonlar olacak. Samsung geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy S10 ve katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile büyük ses getirmişti. Samsung’un yeni modellerini sergilemesi beklenirken Nokia 5 kameralı yeni amiral gemisi Nokia 9 PureView ile iddialı geliyor. Aynı şekilde Xiaomi, Oppo, LG, Sony gibi teknoloji devleri yeni modelleriyle fuara çıkarma yapacak.

FUARIN EN ETKİLEYİCİ STANDI

Geçtiğimiz yıl ziyaretçilerini, Mobil Dünya Kongresi’nin en etkileyici standlarından birisinde ağırlayan Turkcell/Lifecell bu yıl çıtayı bir basamak daha yukarı çıkartıyor. Turkcell/Lifecell fuarın en yenilikçi ve kendi teknolojilerini geliştiren şirketlerine ayrılan Innovation City 4. Salon’daki büyük standıyla yerini aldı. Geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı Mobil Dünya Kongresi’nde Turkcell mühendislerince geliştirilen BiP, fizy, TV+, Lifebox, Dergilik, Kopilot ve Yaani gibi dijital servisler katılımcılarının beğenisine sunuluyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, stantta katılımcılara Lifecell’in 1440 stratejisini ve dijital ihracat hedeflerini paylaşacak.