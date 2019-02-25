Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Nielsen Medya Direktörü Mehmet Fazıl Kanyılmaz “Bizim temel odak noktamız her zaman faaliyet gösterdiğimiz mecralara ve endüstrilere fayda sağlamak ve değer katmak olmuştur. Faaliyet gösterdiğimiz süre içerisinde, Nielsen markasının uluslararası reklam yatırımının ülkemizde sürekli büyümesine katkı sağlamış olmasından ötürü mutluluk duymaktayız. Bu büyümenin, bugüne kadar ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz.” dedi. Kanyılmaz “TİAK tarafından alınan karara saygı duyuyoruz. Bununla birlikte sektörümüzün, süreci minimum rahatsızlıkla atlatması ve bugüne kadar uğruna çalıştığımız büyümenin olumsuz yönde etkilenmemesi için, bu süreç boyunca reklam sektörüne destek olmamızın uygun olacağı kanaatine varmış bulunuyoruz. Bu kanaat doğrultusunda, yapılacak olan raporlamanın sektörün alışagelmiş olduğu biçimde, Nielsen Medya taksonomisi ve AdEx yazılımımız ile yapılmasının, yeni raporlama sürecinde oluşabilecek zorlukları asgari düzeye indireceği düşüncesindeyiz. Bu vesileyle televizyon, basın, dijital, sinema ve açıkhava mecraları reklam harcama raporlama hizmetimizi, mevcut müşterilerimizle olan sözleşmelerimizdeki taahhütlerimiz yerine getirilmek kaydıyla 1 Nisan 2019 tarihi itibarıyla durduracağımızı bildirmek isteriz.” şeklinde konuştu.

Nielsen Medya’nın önümüzdeki dönemde; radyo, dijital ve spor alanlarında yatırımlarını artırarak sektör paydaşlarına destek olmayı sürdüreceğini ifade eden Mehmet Fazıl Kanyılmaz, “Daha önce TV servislerinde olduğu gibi, Nielsen markasını trendi belirleyen ve sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayan bir noktaya taşıyacağımızdan şüphemiz yok.” dedi. Radyo mecrası ile yolculuklarına, eskisinden daha çok önem verdiklerini vurgulayan Kanyılmaz şöyle devam etti: “Radyo mecrasının hak ettiği değeri bulması ve reklamverenlerin radyonun değerinin daha çok farkında olabilmesi için; bağımsız, güvenilir ve şeffaf RAM (Radio Audience Measurement) ölçümümüz, aynı hassasiyetle gelişerek devam edecek.”

Öte yandan Nielsen, dijital mecrada; Digital Ad Ratings ile başladığı serüveni, Digital Brand Effect ve Total Brand Effect ürünleri ile de destekleyecek. Bu mecrada en güvenilir kampanya ölçümü için dizayn edilmiş ürünlerine ek olarak, Similar Web anlaşması ile dijital dünyada rekabetin izlenmesi için iş ortaklarına farklı bir kapı da aralayacak. Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen, 2017 yılında lansmanını gerçekleştirdiği Nielsen Sports and Entertainment hizmeti ile de daha önce olduğu gibi Türk spor ve kültür endüstrilerinin gelişmesi ve bu alanlara yatırım yapan markaların, yatırımlarından doğru oranda verim alabilmesi için rehberlik edecek.