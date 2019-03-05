Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Nakit dışında ödeme aracı olmayan, kredi kartı kullanmak ya da online alışverişlerde kart bilgilerini paylaşmak istemeyenlere yönelik hazırlanan n11.com Paycell Kart müşterilerin kullanımına sunuldu. n11.com Paycell Kart’la müşteriler yükledikleri bakiye kadar harcama yapıp borca girmiyor, ekstre derdiyle uğraşmıyor ve VISA logolu kartlarıyla harcamalarını özgürce gerçekleştiriyor. Ayrıca n11.com Paycell Kart müşterileri kartlarını telefon numaraları ile aktifleştirdikleri anda Paycell’den operatör fark etmeksizin 500 MB internet kazanıyor. Üstelik ardından n11.com’da yapacakları 200 TL ve üzeri alışverişte geçerli 22 TL indirim kuponuna sahip oluyor ve kartlarıyla yaptıkları tüm harcamalardan da internet kazanmaya devam ediyor.