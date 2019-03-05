Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6.23 inç ekran boyuntundaki GM 9 Plus, Android’in en güncel versiyonu olan Android 9 Pie işletim sistemi ile geliyor. Cihazda yapay zekâ ile güçlendirilmiş 12MP + 5MP’lik çift arka kamera bulunuyor. GM 9 Plus ARCore desteğiyle eğlencili fotoğraflar ve videolar oluştururken, Adaptive Battery özelliği ile kullanıcıların enerji tüketimini azaltmasına, Digital Wellbeing özelliği sayesinde de telefonla geçirdikleri süreyi doğru yöneterek teknolojiyle daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı oluyor. GM 9 Plus’ın nisan ayında Türkiye ile aynı anda 34 ülkede satışa sunulması bekleniyor.