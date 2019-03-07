“Ulaşım Asistanı” isimli uygulama toplu taşıma araçlarıyla birlikte bisiklet ve özel araç kullanımını da alternatif olarak sunacak. Ulaşım Asistanı, İTaksi, İServis, İstikamet, İBus ve İVip alt uygulamalarını da içeren bir toplu ulaşım uygulaması olacak. Yola çıkış ve varış noktaları girildiğinde asistan, zaman ve fiyat optimizasyonları ile en verimli rotayı önerecek. Kullanıcıya en verimli ulaşım yöntemleri, ücretleriyle beraber listelenecek.
İstanbullu'ya özel ‘Ulaşım Asistanı’ geliyor
07.03.2019 - 06:44 | Son Güncelleme: 07.03.2019 - 06:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın “Akıllı İstanbul” projeleri içinde 15 milyonu aşkın İstanbullu’nun vazgeçilmezi olacak bir cep telefonu uygulaması da yer alıyor.
Etiketler : Binali Yıldırım,ulaşım asistanı,
608926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/608926.aspx
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