Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Ulaşım Asistanı” isimli uygulama toplu taşıma araçlarıyla birlikte bisiklet ve özel araç kullanımını da alternatif olarak sunacak. Ulaşım Asistanı, İTaksi, İServis, İstikamet, İBus ve İVip alt uygulamalarını da içeren bir toplu ulaşım uygulaması olacak. Yola çıkış ve varış noktaları girildiğinde asistan, zaman ve fiyat optimizasyonları ile en verimli rotayı önerecek. Kullanıcıya en verimli ulaşım yöntemleri, ücretleriyle beraber listelenecek.