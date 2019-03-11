Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

ANTALYA

Güney Koreli teknoloji devi Samsung TV üretimini Türkiye’ye kaydırıyor. Büyük ekranlı TV’lerde pazarı elinde bulunduran Samsung yerel ortaklarla birlikte premium TV üretimi gerçekleştirecek. Ayrıca firma elektrikli süpürge ile küçük ev aletlerine de güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Samsung MENA Forum 2019, Samsung Electronics’in üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Samsung Electronics MENA Başkanı Sungwan Myung’un ev sahipliğinde düzenlenen MENA Forum’da konuşan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Türkiye’yi stratejik bir ortak gördüklerini ve uzun yıllar bu ülkede kalmak istediklerini söyledi. Kim “Samsung, temel teknolojilere büyük yatırım yapıyor. Yapay zekâ ve 5G gibi yeni teknolojileri geliştirmek için önümüzdeki üç yıl içinde 22 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştireceğiz. Samsung olarak Türkiye’de kalıcı olmak istiyoruz. Siyasi ve ekonomik konjonktüre bakmaksızın, Türk tüketicisinin hayatına değer katmaya devam edeceğiz” dedi. Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy ise Samsung’un Türkiye’ye verdiği önemi göstermek için bu sene 18 ülkenin katıldığı MENA toplantısını Antalya’da gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye’nin MENA bölgesindeki en büyük pazar konumunda olduğunu belirten Gürsoy, “GFK verilerine göre 2018 yılında ciro (TL) ile alakalı olarak TV kategorisinde pazardan 2,5 kat daha fazla büyüdük. Türkiye’de TV pazarına son üç yıldır ciro anlamında liderlik yapıyoruz. 2018’i de yüzde 24 pazar payı ile lider olarak kapattık. Hatta aralık ayında yüzde 27’ye kadar ulaştık” diye konuştu.

Geçen yıl sattıkları televizyonların yüzde 55’inin Türkiye’de üretildiğine dikkat çeken Gürsoy “Samsung’un kalite ve standartlarında Türkiye’de üretim yapıyoruz. 65 ince kadar bütün ürünlerimizi Türkiye’de üretiyoruz. Bu oran bu sene yüzde 80’e çıkacak. Ayrıca Türkiye’de büyük ekranlı TV üretimine başlayacağız. Böylece premium ürünleri uygun fiyata satışa sunabileceğiz. Şu an üst segment modellerde 55 inç üzerinde yüzde 39, 75 inç üzerinde yüzde 67, Ultra HD TV’lerde ise yüzde 37 pazar payına sahibiz” ifadelerini kullandı. Mayıs ayında yerel ortak ile elektrikli süpürge üretimine de başlayacaklarını dile getiren Gürsoy, Türkiye’deki mağaza sayısını 2020 sonu itibarıyla 450’ye çıkaracaklarını bildirdi. Gürsoy beyaz eşyada hedeflerini ise “çamaşır makinesi, klima ve ankastrede ilk üçe girmek” şeklinde açıkladı.

8K QLED TV GELİYOR

Samsung MENA Forum’da Samsung’un tüm ürünlerinin sergilenmesinin yanı sıra, MENA Bölgesi ile eş zamanlı olarak 98 inç 8K QLED TV’lerin lansmanı gerçekleştirildi. Forumda sergilenen yenilikçi ürünler arasında Samsung 4 Kapılı Buzdolabı, Gardrop Tipi Buzdolabı serisi, QuickDrive çamaşır makinesi ve Wind-Free klima yer aldı. Mayıs ayında Türkiye’de sunulacak QLED TV’ler yapay zekâ özelliği sayesinde her türlü içeriği 8K kalitesine yükseltebiliyor. Yapay zekâ ile içeriğin yanı sıra film, spor karşılaşması ya da oyun gibi farklı içeriklere göre televizyon sesini kendi ayarlıyor. Samsung’un mikro modüler televizyonu ise yeni dönemin habercisi. Bu ekranlar sayesinde tüketiciler istediği büyüklükte televizyona sahip olabiliyor.

Sıra katlanabilir TV’de

Samsung katlanabilir telefondaki deneyimini televizyona taşımaya hazırlanıyor. Samsung Electronics Türkiye Başkanı Kim “Biz Fold için on senedir çalışıyoruz. Hazırdı ama bugüne kadar doğru zamanı bekledik. Yakın bir zamanda katlanabilir televizyonları da göreceğiz” dedi.

Galaxy Fold 27 Nisan’da Türkiye’de

Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un satış tarihi belli oldu. Samsung şubat ayında tanıtımını yaptığı Fold’un 27 Nisan’da Türkiye’de satışa çıkacağını açıkladı. 2019’a damgasını vurması beklenen katlanabilir telefonlarda özellikle Uzak Doğulu firmalar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Bu rekabet tanıtım aşamasından tutun da satışa kadar hemen hemen her alanda kendini gösteriyor. Samsung, 20 Şubat’ta San Francisco’da düzenlenen etkinlikle Fold’u tanıtmıştı. Rekabet şimdilik Uzak Doğu ülkeleri arasında yaşansa da Avrupa ve ABD’li teknoolji devleri de yakın zamanda yarışa girmeye hazırlanıyor. Appe, LG, Noki, Xiaomi ve Oppo gibi teknoloji devleri de bu alandaki çalışmalarını hızlandırmış durumda.